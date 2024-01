Blanca Paloma recibe en el hotel a los artistas del Benidorm Fest 2024 en la promo de la cobertura de FormulaTV

FormulaTV |

Como no hay dos sin tres, Blanca Paloma vuelve al Benidorm Fest pero esta ocasión no lo hace como artista sino que ha sido contratada como recepcionista del Hotel Don Pancho. No, no es la realidad, es la promo que hemos grabado en FormulaTV para anunciar nuestra cobertura especial de la edición de 2024, pues estaremos informando de todo lo que pase desde Benidorm del domingo 28 de enero hasta el domingo 4 de febrero.

Dentro de esta fantasía, la representante española en Eurovisión de 2023 va atendiendo las llegadas de los participantes en la recepción del hotel atendiendo a las necesidades de cada uno. Así, se va encontrando a Nebulossa preguntando si admiten zorras, a Noan diciendo que se quedó a las puertas el año pasado, a Sofia Coll con sus cambios de idioma o a Mantra sorprendidos de encontrarse a Blanca Paloma al otro lado del mostrador.

También vemos a Lérica diciendo el nombre de su reserva, a Roger Padrós viendo como "el temps potser s'acaba" mientras Blanca Paloma atiende una llamada de Jorge González, St. Pedro informando de que en su habitación hay dos extraños, Yoly Saa pidiendo la clave del wifi, Dellacruz diciendo que falló la conexión y Angy Fernández asegurando ser un puro desastre. Y como no podía ser de otra manera, también llega al hotel... María Eizaguirre.

Esperamos que vivas esta nueva edición del Benidorm Fest con la amplia cobertura de FormulaTV. Vamos a hacer directos, reacciones a los ensayos, comentarios de las galas, reportajes por la calle, cubriremos las alfombras rojas y os iremos contando todos los salseos. ¡Preparad las maletas, que embarcamos!