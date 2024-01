Sergio Peris-Mencheta llama a la donación de médula tras anunciar que padece cáncer

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A través de las redes sociales, Sergio Peris-Mencheta comunicó a sus seguidores la mala noticia de que está recibiendo quimioterapia por culpa de un cáncer que padece y que espera un trasplante de médula. Además, quiso hacer un repaso a algunos momentos de su vida: "Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello (...) Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar".

Sergio Peris-Mencheta en 'La catedral del mar'

Tras comunicar la noticia, el intérprete ha recibido muchos mensajes de apoyo y lo ha querido agradecer en sus redes:. A su vez, ha aprovechado esta publicación para hacer un llamamiento a la gente: "Muchos de ellos ofrecen ayuda. Y este es el mensaje de mis médicos:".

"El proceso de donación de médula ósea y células madre es sencillo", ha comenzado afirmando en un hilo de X, en el cual también ha explicado cómo es la donación de este tejido biológico: "Hay muchos conceptos erróneos sobre la donación de médula ósea y células madre, especialmente que es una carga o es doloroso. Pero gracias a los avances de la tecnología, el proceso de donación es mucho más sencillo que antes".

Así se puede ayudar

Finalmente, el actor que dio vida a Dani Daroca en 'Al salir de clase' ha indicado cómo una persona puede hacerse donante: "Millones de personas están ya en el registro internacional lo que permite que un 90% de los pacientes necesitados de un trasplante de médula ósea encuentren un donante compatible. Cuantas más personas se inscriban, más posibilidades hay de hallar compatibilidad para el que lo necesite".