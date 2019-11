Hace tiempo que se conocía la llegada de una nueva plataforma de streaming de la mano de Disney, y aunque por el momento solo se conocía la fecha de su lanzamiento en Estados Unidos, la compañía del ratón Mickey ya anunció que el 2020 sería el momento en el que llegaría a España, y parece que ya se conoce la fecha concreta: a través de Twitter se ha anunciado que Disney+ llegará a España el 31 de marzo de 2020.

Pero la plataforma no solo llega a nuestras fronteras, sino que también lo hará al Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y en esta nueva OTT encontraremos todos los contenidos de la compañía bajo el sello The Walt Disney Pictures, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

.@DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31. Please note: Titles may vary by territory. #DisneyPlus pic.twitter.com/2NqM1JVESb