Alejandro Reina ('Skam España'): "El personaje de Lucas me ayudó un montón, pero me rompió también"

'Skam España' es sin lugar a dudas uno de los fenómenos de los últimos años a través de su revolucionaria forma de presentar los contenidos, haciendo uso de las redes sociales y creando un universo transmedia. Al mismo tiempo, el foco solo apunta hacia un grupo de adolescentes con los que es fácil identificarse, que no están estereotipados y que reflejan muy bien la generación joven actual.

, que da vida a Lucas. Su personaje se abre un canal de YouTube en la segunda temporada de la serie para gritarle al mundo que es gay y que está orgulloso de que ser quien es. El canal se convirtió en todo un éxito, con más de 150.000 suscriptores y más de 3 millones de reproducciones; mientras se multiplicaban los mensajes de seguidores que se sentían identificados con la historia de Lucas.

'Skam España' ha confirmado que habrá tercera y cuarta temporada, que verán la luz en 2020. Por ahora no hay ningún detalle confirmado acerca de ambas ni sabemos quiénes las protagonizarán, aunque sí que han rodado la tercera temporada, donde Alejandro Reina seguirá dando vida a Lucas. El actor se muestra feliz de continuar en el proyecto que le ha traído muchos recuerdos de su pasado y que tiene muchas reminiscencias con su vida personal.

Alejandro Reina es Lucas en 'Skam España'

El canal de YouTube de Lucas se convirtió en un fenómeno más allá de 'Skam', con 150.000 subscriptores y más de 3 millones de reproducciones. ¿Cómo viviste este éxito?

Por una parte, me imaginaba que tuviera éxito porque este tipo de vídeos suelen tener repercusión, por el hecho de que la gente busca "salidas del armario" en YouTube y cuando un vídeo tiene muchas visitas es el primero al que van. Pero me sorprendió más de la cuenta porque yo lo concebía como un contenido extra de un personaje y que la gente lo iba a ver a partir de la serie, pero lo empezó a ver mucha gente que no conocía ni siquiera la serie y lo veía como algo real. Esa parte fue chocante, pero a la vez muy guay.

Las etiquetas son importantes para mostrar a la gente qué es lo que sientes y con qué te identificas

El canal se complementa muy bien con la trama principal de la segunda temporada, que se centra en el descubrimiento de su bisexualidad por parte de Cris. ¿Crees que es importante que se trate de manera tan natural y poniendo etiquetas a las diferentes realidades dentro del colectivo LGBT en una serie?

Sí, yo creo que en realidad las etiquetas son malas si les das un mal uso y son buenas si les das un buen uso. Para el colectivo las etiquetas son importantes para mostrar a la gente qué es lo que sientes y con qué te identificas, es importante que tenga un nombre. La ignorancia crea la intolerancia.

Lucas (Alejandro Reina) se presenta en su canal de YouTube

Hubo un debate en redes sociales acerca de si en realidad Cris era bisexual o pansexual y la actriz Irene Ferreiro quiso dar su opinión. ¿Tú quieres expresar la tuya?

En ningún momento quisimos ofender cómo se identifica alguien con su sexualidad. Simplemente nos hemos criado con otra visión de cómo se ve el colectivo.

En el primero de los vídeos de YouTube, le confiesas a tus amigos que eres gay. ¿Has recibido mensajes de tus seguidores que se han identificado con la historia de Lucas?

En general, son comentarios de gente que empatiza con ello, pero también de gente que se queda flipando por cómo ese chaval lo expone, porque muchos pensaron que el vídeo era real, entonces se preguntaban cómo un chico exponía de forma tan fuerte una situación tan íntima. Por ese aspecto, me pareció súper bonito que la gente pudiera ver que no siempre es "salgo del armario y mi gente cercana me rechaza", sino que también tienes gente bonita a tu alrededor. Y también de gente que, gracias a ver ese vídeo, ha tenido la fuerza de poder contarlo.

Cuando hay un movimiento tan potente y es todo amor, esos comentarios [homófobos] pasan totalmente desapercibidos

Hubo una reacción muy bonita en las redes sociales, de apoyo a Lucas ante una agresión homófoba, pero, ¿alguna vez has leído algún comentario homófobo en redes sociales o en la cuenta de YouTube de Lucas?

Sinceramente, no. He leído los típicos comentarios de tíos que se pasan por el canal y son homófobos y comentan "gay" o "maricón". Pero cuando hay un movimiento tan potente y es todo amor, esos comentarios pasan totalmente desapercibidos. No se les presta apenas atención.

Has explicado que tu vida es muy parecida a la de tu personaje. ¿Te inspiras en tu historia personal para moldear a Lucas? ¿Te dejan los guionistas hacer aportaciones y expresar tus ideas?

En general, todos los actores somos súper parecidos a los personajes. En mi caso, sí que han habido muchos sucesos a lo largo de la serie que he vivido yo, también estudié en el instituto Isabel la Católica que es donde se rueda... Entonces, inconscientemente, aunque yo no quisiera, se me pasaban por la cabeza todos mis recuerdos cuando actuaba como Lucas.

Agresión homófoba a Lucas en 'Skam España'

He abierto muchísimos cajoncitos que tenía ya cerrados y he recordado cosas que no tenía del todo curadas

¿Qué ha supuesto para ti a nivel personal dar vida a Lucas?

He abierto muchísimos cajoncitos que tenía ya cerrados y he recordado cosas que no tenía del todo curadas. Por ejemplo, que a mí me pegaron cuando tenía 16 años. Por eso, cuando grabé la escena en la que pegan a Lucas, sentí que en mi vida diaria yo eso lo evadía, porque me seguía doliendo. Hablé con Begoña [directora de la serie] una vez y le dije que el personaje de Lucas me ayudó un montón, pero me rompió también, porque saqué un montón de cosas de mi pasado. Pero eso me ayudó a mí a poder recomponerme y ver las cosas de otra forma.

¿Cómo ha sido tu vuelta a las redes sociales como Alejandro Reina?

Muy guay, el amor es increíble. Siento que he cambiado un poco en cuanto a las redes, antes contaba muchas más cosas, opinaba mucho más sin pensarlo 100%... Ahora me da un poco más palo, porque hay personas que, en cuanto tú subes algo, lo copian o lo vuelven a subir. Entonces, por una parte, recibo mucho amor y eso me gusta; pero, por otra, estoy más controlado en las redes.

¿Tienes algún otro proyecto profesional en mente?

En principio no. He grabado alguna cosilla que saldrá el año que viene, pero no tengo un proyecto tan grande como 'Skam'.