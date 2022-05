No todas las mudanzas duran lo mismo. El 1 de marzo, todas las series de Marvel Television producidas para Netflix abandonaron la plataforma de Los Gatos después de que The Walt Disney Company decidiera no renovar las licencias. Pese a perder una millonada con ese movimiento, esto significaba que, finalmente, las seis ficciones que vieron la luz en la pasada década estarían disponibles en Disney+. En Estados Unidos, ese cambio de hogar se acometió en apenas dos semanas, mientras que en España hemos tenido que esperar bastante más.

Los protagonistas de 'The Defenders'

Ahora mismo, los espectadores de nuestro país no pueden acceder a 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'The Punisher', 'Luke Cage', 'The Defenders' y 'Iron Fist', que siguen en el limbo desde que abandonaran Netflix. Tras mantener la duda en el aire, Disney+ ha salido al paso para confirmar que todas esas series se integrarán en su apartado dedicado a Marvel a partir del 29 de junio, engrosando aún más su repertorio de títulos superheroicos.

A partir de ese día, se completará una transición que viene de largo, ya que todo empezó hace casi cuatro años. Entre 2018 y 2019, se fueron cancelando todas las series nacidas bajo el paraguas de Netflix, evidenciando que la intención era centrar esfuerzos en la inminente Disney+ y no en los contratos con terceros. Desde entonces, los personajes quedaron en barbecho, al menos hasta finales de 2021.

Una nueva vida

Como se ha comentado insistentemente con el paso de los años, el contrato de Netflix con Disney contenía una cláusula que impedía que los personajes de sus series aparecieran en producciones ajenas a la plataforma roja durante al menos dos años después de las cancelaciones. Una vez salvado ese plazo, en diciembre de 2021 se produjo un doble regreso. En primer lugar, el Kingpin de Vincent D'Onofrio se dejó ver en 'Ojo de Halcón' y, tan solo unos días después, el Matt Murdock de Charlie Cox hizo lo propio en "Spider-Man: No Way Home". De ahí en adelante, hay un mundo de posibilidades para el resto de personajes, que también pueden ir retornando de diferentes maneras si Marvel Studios lo considera oportuno.