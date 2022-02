Anthony Ramos ficha por 'Ironheart' para sacudir el Universo de Marvel

Otro talento emergente ha caído en las redes de Marvel. La gran estrella de "In the Heights", Anthony Ramos, se ha incorporado al reparto de 'Ironheart', una de las series de la franquicia que están en desarrollo bajo el amparo de Disney+. De esta manera, el actor neoyorkino se incorpora a otra propiedad intelectual de alcance masivo tras el rodaje de "Transformers: El despertar de las bestias", la cinta que ha protagonizado para Paramount y que se estrenará en verano de 2023.

Anthony Ramos

El conocimiento que haya podido acumular acerca de las construcciones tecnológicas vanguardistas le será muy útil de cara a su intervención en 'Ironheart', que ha sido adelantada por Deadline. No se ha desvelado a qué personaje dará vida Ramos, pero se ha apuntado que podría tener un peso muy sustancial tanto en esta serie como en futuros proyectos de Marvel. Por lo tanto, seguiría una estrategia similar a la aplicada con Jonathan Majors, que fue presentado en 'Loki' para después expandir su presencia en "Ant-Man y la Avispa: Quantumania".

A falta de conocer a ciencia cierta ese posible futuro, el presente de Ramos pasa por compartir pantalla con Dominique Thorne en 'Ironheart'. La joven actriz, conocida por "Judas y el mesías negro" y "El blues de Beale Street", da vida a Riri Williams, una brillante adolescente que es capaz de inventar un traje aún más avanzado que el de Iron Man. Por el momento, se desconoce cuándo llegará 'Ironheart' a Disney+, pero está previsto que Williams sea presentada en "Black Panther: Wakanda Forever", cuyo estreno está programado para el 11 de noviembre de este año.

Ha nacido una estrella

Para quienes no tengan a Ramos en el radar, aquí va un breve resumen de sus méritos más notables. Tras hacerse con el papel de Sonny en una producción de "In the Heights" en 2012, dio el salto definitivo al convencer a Lin-Manuel Miranda para encarnar a John Laurens y Philip Hamilton en "Hamilton". Como la mayor parte del elenco del aclamado musical, Ramos vio impulsada su carrera y en 2018 despuntó en la gran pantalla al dar vida a Ramón en "Ha nacido una estrella".

Desde entonces ha seguido explorando su faceta como cantante, ha probado las mieles de las grandes franquicias con "Godzilla: Rey de los monstruos" y en 2021 cerró un círculo personal al protagonizar la versión cinematográfica de "In the Heights". El año pasado también amplió su currículum televisivo al encarnar a uno de los pacientes del reboot de 'En terapia' y al reunirse con algunos de sus compañeros de "Hamilton" en 'Blindspotting'.