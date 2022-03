Oscar Isaac se transforma en 'Caballero Luna': "Experimentamos con el tono de Marvel de una manera única"

Oscar Isaac salió de una de las franquicias más masivas del mundo del entretenimiento para meterse de cabeza en otra. Tras despedirse de Poe Dameron en 2019 con "Star Wars: El ascenso de Skywalker", el actor cayó en las redes del Universo de Marvel atraído por un personaje insólito en la saga: Caballero Luna. Oscuro, atormentado, fragmentado... Marc Spector es una rara avis entre sus colegas de profesión, como podremos comprobar a partir del 30 de marzo cuando la serie creada por Jeremy Slater ('The Umbrella Academy') aterrice en Disney+.

Antes de esa cita, hemos podido hablar con Isaac en su paso por Madrid. Arropado por una calima que parece salida de los escenarios egipcios de la aventura de Steven Grant, el intérprete nos recibe junto a otros medios para defender un proyecto que, según ha indicado el productor Grant Curtis, "no está ligado al actual UCM". "Creo que experimentamos con el tono. Todavía se siente que es parte de estas historias, pero tiene un tono distinto. Teníamos que ver cómo usar partes del universo de Marvel como el humor, la acción y todo eso y unirlos de una manera diferente y única. Ese fue el reto, y creo que lo hicimos", señala Isaac.

Oscar Isaac en 'Caballero Luna'

A lo largo de la promoción, se ha insistido en esa idea de unicidad, pero ¿qué hace tan distinto a Caballero Luna? El trastorno disociativo de identidad de Spector, un exmercenario que fue salvado de la muerte por una deidad egipicia, le lleva a convivir en su cuerpo (y su mente) con Grant, un amable dependiente desconocedor de los poderes que ostenta y los enemigos que le persiguen. El espectador descubre esa enigmática naturaleza a la par que Grant, que se sumerge en una odisea multigénero que se nutre de referentes dispares.

"Hay un montón. Una de las primeras películas en las que pensé cuando estábamos empezando fue "La escalera de Jacob", un thriller psicológico en el que la realidad no es la que crees. También tenía partes de "El club de la lucha", de "Indiana Jones"... cuenta con diferentes tonos, pero el reto fue cómo unirlos todos", indica Isaac, que ha tenido la oportunidad de bailar al son de esos ritmos tan diferentes. "La serie es una reflexión desde el punto de vista del personaje, que se siente como si estuvieras en su mente porque contiene todo eso".

Oscar Isaac es el Caballero Luna

Construyendo el personaje

En consonancia con lo que propone la serie, la prioridad de Isaac era empezar encontrando el tono de Steven. "Empecé a buscarlo, y de repente salió esta voz, este modo de ser, y me puse a experimentar en casa con mis hijos, que empezaron a reírse", recuerda el también productor ejecutivo, que a menudo se preguntaba qué haría Peter Sellers -que se desdobló para Kubrick en "¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú"- si se encontrara en su situación. "Kevin Feige me dijo que podía hacerlo así. Entonces fui creando el personaje físicamente, pensando cómo se vestiría... De ahí también nace Marc, que sería el estereotípico vigilante traumatizado, oscuro, porque sabía que tenía el contrapunto con Steven, que es un personaje sincero, gracioso y muy amable", añade el actor, que coloca a Grant entre sus "personajes favoritos".

A pesar de contar con el beneplácito de Feige, máxima autoridad de la franquicia, para potenciar el acento inglés y otros elementos diferenciales de Grant, Isaac confiesa que las dudas le seguían sobrevolando. "La mayoría del tiempo no tienes el control, puedes tratar de escribir, pero los editores, directores y productores van a tomar las decisiones. Pensaba qué iban a dejar, si tal vez iban a querer grabarlo todo de nuevo, como a veces hacen, porque tienen dinero para poder hacer eso, pero al final no hubo ese momento de decir 'me traicionaron'", apunta entre risas.

Oscar Isaac como Steven Grant en 'Caballero Luna'

Y aunque ahora se refiera a esa incertidumbre con humor, la desconfianza que esconden sus palabras tiene un origen claro: "X-Men: Apocalipsis". Isaac ha sido bastante vocal acerca de la "insoportable" experiencia que fue la cinta mutante, en la que daba vida a un villano ataviado con un pesado traje y cubierto de una densa capa maquillaje que no hacía más que esconder e incomodar a Isaac. Por eso, no quería tropezar dos veces con la misma piedra.

"En 'Caballero Luna', sí que tuve que hablar sobre el traje, no tanto porque no quisiera estar incómodo, sino por cómo se veía y qué íbamos hacer. Íbamos a empezar con un traje diferente, pero cuando lo vi dije: 'Creo que no está listo, todavía tenemos que seguir explorando qué podemos hacer'", rememora, poniendo en valor sobre todo el buen ambiente que respiró durante el rodaje y la preproducción: "No me esperaba que hubiera una colaboración tan grande con el vestuario, la música, los directores, los castings, cada parte de la producción. Me pidieron mis opiniones, me involucraron, era increíble. Pero sí, sí estaba pendiente de qué iba a llevar puesto, porque no quería estar igual que en "X-Men"".

Caballero Luna acecha de noche

¿Por su cuenta?

Al mismo tiempo que iba definiendo la compleja personalidad del personaje, Isaac no pudo huir de la delicada representación de la salud mental que va atada irremediablemente a Spector. "Estaba en el guion, pero no estaba tan enfocado a cómo se siente padecer [el trastorno de identidad disociativo], sino que era una parte más del argumento", asevera, aunque el equipo terminó entablando un diálogo constante en busca de una representación más fidedigna: "Teníamos que conectar cada cosa que pasaba con la verdad de tener este trastorno. Cada semana nos reuníamos, hasta cuando estábamos filmando, y hablábamos sobre el guion: '¿Qué podemos quitar? ¿Qué podemos poner? ¿Cómo podemos hacer esto para que tenga más sentido?'. Para mí, todo lo que pasa en la serie es una expresión de la vida interna de Marc Spector".

Si han logrado o no el nivel deseado de veracidad se podrá valorar en unos días, pero el hecho de incluir a un personaje con este trastorno ya tiene unas implicaciones sin precedentes en un universo que se ha popularizado por su ligereza y la conexión entre los héroes. Por su carácter y sus particularidades, suena complicado que Spector pueda encajar con el resto de justicieros sin perder parte de su esencia, aunque Isaac ya tiene en mente el grupo al que le gustaría afiliarse si 'Caballero Luna' prospera: "Es interesante imaginarle en Midnight Sons, ese cómic con Punisher, Ghost Rider..."

De esa manera, se abriría la puerta a desarrollar en paralelo unos productos más continuistas, como "Spider-Man: No Way Home" u 'Ojo de Halcón', y otros que se muevan por terrenos más sombríos. En cualquier caso, antes de expandir el universo en nuestra imaginación, 'Caballero Luna' tiene que cumplir con sus promesas de romper con lo visto hasta el momento y después... ya se verá. "La verdad es que para mí es difícil entender este personaje fuera del punto de vista de él mismo, porque creo que eso es lo que lo hace único y diferente, realmente es una investigación del personaje, más que las otras películas y series de Marvel", concluye Isaac.