La pandemia de coronavirus ha dilatado el proceso de producción de 'Outlander', que no ha podido reunirse con sus fans en 2021. La sexta temporada del drama de Starz se ha visto afectada por la crisis sanitaria, pero finalmente se ha puesto fecha a su lanzamiento, que se producirá casi dos años después del final de las emisiones de la quinta entrega, cuyo desenlace vio la luz en mayo de 2020.

Sam Heughan y Caitriona Balfe en el cartel de 'Outlander'

Recogiendo el testigo de aquel cierre, 'Outlander' lanzará su sexta temporada a partir del 6 de marzo de 2022. En los nuevos episodios, Claire y Jaime tratarán de mantener la paz en su núcleo familiar, establecido en Carolina del Norte, pero la revolución pondrá a prueba aquello que han construido. Su entorno estará cada vez más crispado, provocando que los Fraser tengan que estar más unidos que nunca para salir adelante.

La sexta entrega de 'Outlander' contará con ocho episodios, por lo que será la más breve hasta la fecha y la primera en bajar de la docena. Este recorte se debe, evidentemente, a la pandemia, aunque Starz lo compensará con una séptima temporada expandida. La siguiente tanda, que ya ha sido encargada, alcanzará los dieciséis capítulos. Por lo tanto, se avanzará en la adaptación de las novelas de Diana Gabaldon, que recientemente ha publicado su novena novela, "Go Tell the Bees That I Am Gone".

Noche de estrenos

El regreso de 'Outlander' tendrá una doble función, ya que no solo traerá de vuelta a los fans de la serie a Starz, sino que además proporcionará una buena base de espectadores al debut de 'Shining Vale', la nueva apuesta de la cadena de pago que tiene a Courteney Cox, Greg Kinnear y Mira Sorvino como protagonistas de un híbrido entre comedia y terror. Esta apuesta inédita se verá en España a través de StarzPlay, mientras que 'Outlander' llegará de la mano de Movistar+.