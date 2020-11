La sexta temporada de 'Peaky Blinders' podría estrenarse antes de lo previsto

La industria televisiva británica también tuvo que frenarse en marzo, cuando se dispararon los contagios de coronavirus en Europa, deteniendo el avance de producciones como 'Peaky Blinders'. La sexta temporada del drama criminal de la BBC estaba a punto de arrancar su rodaje cuando se produjo esa parálisis, provocando un retraso indefinido en su lanzamiento que podría ser menor de lo previsto.

Paul Anderson en 'Peaky Blinders'

En una publicación de Instagram, el actor Paul Anderson, que da vida a Arthur Shelby, ha dado esperanzas a los fans con un breve mensaje: "La sexta temporada llegará pronto. Gracias a todos por esperar, merecerá la pena." Ese "pronto" ha aplacado las últimas previsiones, que apuntaban a que los nuevos episodios no se estrenarían hasta finales de 2021 o incluso comienzos de 2022.

Aunque la televisión pública británica no había confirmado ninguna fecha concreta de estreno, estaba previsto que la sexta temporada de 'Peaky Blinders' llegara al principio de 2021. Una vez sufrido el parón, el director de la serie, Anthony Byrne, hizo cuentas junto a Digital Spy para estimar una nueva ventana de estreno: "Si comenzáramos a grabar en enero, no acabaríamos hasta mayo o junio, y luego hay otros seis meses de montaje." Sin embargo, las recientes palabras de Anderson parecen indicar que el proceso no se dilatará tanto.

Perfeccionando el material

En cuanto a qué cabe esperar de la sexta entrega, el título del primer episodio, "Black Day", da buena muestra de que el tono oscuro seguirá siendo el predominante. Y para pulir aún más ese estilo tan característico, el creador de la ficción, Steven Knight, ha contado con un tiempo extra para revisar los guiones, como aseguraba Byrne: "Nos ha dado la oportunidad de repasar los guiones otra vez y clavarlo."