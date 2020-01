La sexta temporada de 'Peaky Blinders' arranca su desarrollo dando pistas de su oscuro regreso

Desde que llegáramos a Small Heath en 2013, 'Peaky Blinders' ha incidido en las turbulencias psicológicas de su protagonista, y, por si no fuera suficiente con las heridas abiertas en su psique durante la Primera Guerra Mundial, la serie de BBC no ha hecho más que añadirle un trauma tras otro. Por eso, el arranque de la quinta temporada estuvo marcado por las alucinaciones del líder de los Shelby, que sufrió para salir adelante a lo largo del resto de la entrega, y no parece que la siguiente tanda de episodios vaya a ser más clemente con él.

Cillian Murphy en 'Peaky Blinders'

Siguiendo en la línea de los primeros episodios de la quinta temporada -"Black Tuesday (Martes negro)" y "Black Cats (Gatos negros)"-, la sexta ha bautizado su primer capítulo con un título poco halagüeño: "Black Day". Así lo ha confirmado el director Anthony Byrne a través de una imagen en su cuenta de Instagram, en la que se puede apreciar la primera página del guion del episodio, escrito por Steven Knight, creador de la serie.

"Estamos en preproducción de la temporada 6," ha adelantado Byrne, que se convierte en el primer realizador en materializar dos temporadas consecutivas, ya que también fue el encargado de dirigir la quinta entrega, que fue la primera emitida a través de BBC One, el canal principal del ente público británico. A partir del libreto que se puede ver en la fotografía, Byrne empezará a rodar la sexta temporada en febrero, como señala LADbible, por lo que el estreno podría tener lugar a comienzos de 2021, pero todavía no se ha anunciado ninguna fecha concreta.

Odio extremo

Aunque la trama de la nueva temporada es un misterio, el propio Byrne adelantó a GQ en agosto que el choque entre Tommy y Oswald Mosely seguirá siendo uno de los elementos centrales: "Quiere matar a Mosley, pero sabe que no puede. Tiene que luchar con él de una manera diferente. Mosley saca lo peor de Tommy Shelby." Por lo tanto, el personaje de Cillian Murphy tendrá que "luchar consigo mismo" para acabar con su compañero parlamentario, al que dará vida una vez más Sam Claflin.