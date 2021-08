El viernes 27 de agosto ha sido la fecha elegida por Shaila Dúrcal para reaparecer en televisión. La cantante se ha sentado en 'Viernes deluxe' para hablar de su complicada relación con la comida y contar que se encuentra en un gran momento de su vida profesional y personal, tras enmendar ciertos problemas alimenticios y, sobre todo, después de aprender a fortalecer su salud mental.

Shaila Dúrcal en 'Viernes deluxe'

"Todo el mundo habla de la dieta, pero ha sido un proceso muy mental. Tenía que cambiar mis rutinas que uno agarra sin querer. Hay gente que se cuida extremadamente bien, y siempre he admirado a esas personas con esa fuerza de voluntad y esa conciencia de cuidarse, de estar sanos", comentaba al inicio de la entrevist.

María Patiño ha reconocido en directo que se siente "muy identificada" con la hija de Rocío Dúrcal, ya que sufrió bulimia durante su adolescencia. Entonces, Dúrcal ha ido a la raíz del problema. "No llegué a ese punto. Nunca me han diagnosticado nada así. Pero sí he sufrido depresiones, como todos hemos pasado por etapas difíciles", y añadía que la batalla más dura por la que ha pasado fue perder a su madre, con tan solo 26 años.

Nueva etapa

Durante su estancia en el plató, Dúrcal se ha enfrentado a las imágenes de 2013 en las que se mostraba con un peso muy reducido, y ha asegurado que los comentarios suscitados por aquellas fotografías le afectaron profundamente. "Las críticas que recibí por ese aspecto en redes sociales me hicieron daño y me provocaron una depresión, comencé a comer y a coger peso sin control", zanjaba la artista.