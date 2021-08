El feo gesto de María Patiño hacia el equipo de 'Socialité' en su 50 cumpleaños

El 15 de agosto de 2021 es un día de lo más especial para María Patiño. La presentadora de televisión cumple 50 años y 'Socialité' ha querido dedicarle unos minutos de su programa del domingo para felicitarla. Para ello, Nuria Marín conectaba con la redacción del formato de Telecinco para charlar con los compañeros de la de 'Sálvame' y mandarle una felicitación en conjunto con un vídeo recopilando sus mejores momentos.

María Patiño, en 'Socialité'

"Voy a ponerlos en un pequeño aprieto a todos. Quiero saber cuántos habéis felicitado a María Patiño", empezaba diciendo Giovanna González, acercándose al resto de periodistas que se encontraban en la redacción. Un par de ellos aseguraban haber felicitado a la presentadora de televisión mientras que otros confesaban no haberlo hecho todavía, a pesar de que sabían que era el día especial de Patiño.

"Yo sí la he felicitado cuando me he enterado que era su cumpleaños", aseguraba otro de ellos. "Yo te he felicitado y no me has contestado", declaraba la propia Giovanna González, echándole en cara que la reprochable actitud de no haber contestado a su compañera, mientras que al resto de ellos sí les había contestado con, al menos, un simple "gracias".

¿Sincericidio?

Durante la rueda de preguntas de la reportera por 'Socialité', una de las jóvenes saltó con una respuesta que González no esperaba. "Yo no y no creo que llegue la felicitación, porque no estaba entre mis planes de hoy", contestaba una redactora llamada Paula Sanz, tirando de ironía para dejar claro que no piensa enviarle un mensaje de felicitación a la presentadora del programa producido por La Fábrica de la Tele.