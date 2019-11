Shangela, Bob the Drag Queen y Eureka fichan por 'We're Here', el nuevo programa de HBO

Shangela, Bob the Drag Queen y Eureka son conocidas por 'RuPaul's Drag Race'. La primera se convirtió en la finalista de 'RuPaul's Drag Race All – Stars 3', la segunda en ganadora de la octava temporada de la serie matriz y la tercera en semifinalista de la décima entrega. Ahora las tres reinas se unen en un nuevo proyecto en común que lanzará HBO en la primavera de 2020: 'We're Here'.

Shangela, Bob the Drag Queen y Eureka en 'We're Here'

Las exconcursantes de 'Ru Pauls's Drag Race' formarán parte de los seis episodios sin guion que componen el programa. El objetivo será seguir el paso a estas tres reinas al mismo tiempo que ellas se encargan de buscar residentes de pequeñas ciudades de Estados Unidos para concursar en un espectáculo de drag de una sola noche. Todas ellas se encargarán de inspirar y enseñar a sus propias "hijas drag" para salir de su zona de confort, trasformándolas en grandes divas para el evento.

La propia Shangela ha escrito en su cuenta de Instagram: "¡Importante, importante, importante! He estado trabajando en una nueva serie de HBO llamada 'We're Here' (Sí, he dicho ¡HBO!). Viajaremos a pequeñas ciudades del país con mis amigas Bob the Drag Queen y Eureka O'Hara. Estamos empoderando a las comunidades locales con la magia del drag. Es emocionante. Teatral. ¡Será un auténtico show! Nunca renunciéis a vuestros sueños y no tengáis miedo por luchar por lo queréis conseguir."

Confianza y seguridad por encima de todo

La vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, Nina Rosenstein, ha añadido en un comunicado de prensa: "El drag tiene que ver con la confianza y la seguridad en uno mismo. Estamos muy emocionados de mostrar el poder transformador que tiene el arte a nuestra audiencia". El director y productor ejecutivo Peter LoGreco se suma al proyecto de la plataforma junto a los productores Stephen Warren, Johnnie Ingram, Eli Holzman y Aaron Saidman.