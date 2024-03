'Shogun' está arrasando en Disney+, pero ¿es posible que tenga segunda temporada?

Por Alejandro Rodera |

'Shogun' ha tenido que superar una tortuosa travesía antes de ver la luz en Hulu y Disney+. La producción original de FX fue encargada en primera instancia en 2013 con la idea de ser emitida en abierto a través de Fox, siguiendo los pasos de la anterior adaptación de la obra de James Clavell, que llegó a superar los 20 millones de espectadores en 1980 durante su revolucionaria emisión en NBC.

Hiroyuki Sanada en 'Shogun'

Sin embargo, el proyecto fue dando tumbos hasta 2018, cuando se decidió reiniciarlo con el guionista Justin Marks (' El libro de la selva ') al frente.de más de un millar de páginas a la pequeña pantalla y, tras un extensísimo proceso de desarrollo, su versiónen Estados Unidos y el resto del mundo, respectivamente.

Desde entonces, se han fundido tanto el apoyo de la crítica especializada como el del público. En lo que respecta a las reseñas de la prensa, 'Shogun' se ha establecido como la nueva serie mejor valorada del año en Metacritic con un 85/100, mientras que en Rotten Tomatoes ha obtenido una media casi perfecta de un 99% de críticas positivas. En cuanto a la otra cara de la moneda, la del público, The Walt Disney Company ha arrojado algo de luz al compartir cifras tangibles sobre el éxito que ha tenido la ficción, que hasta ahora ha lanzado tres de sus diez episodios.

Según la compañía, 'Shogun' amasó nueve millones de visualizaciones en todo el mundo durante sus seis primeros días, es decir, con el debut de sus dos episodios iniciales. Así pues, se recurre a la métrica popularizada por Netflix, la cual surge de la división del tiempo total de reproducción por la duración del contenido. Además, se apunta que su desempeño en Estados Unidos la ha convertido en el mejor estreno de una serie de FX en Hulu, aventajando a la segunda temporada de 'The Bear' gracias, en parte, a la reciente integración de la plataforma verde en Disney+.

¿Habrá segunda temporada?

Las cifras del párrafo anterior evidencian el encanto de la épica historia protagonizada por Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis y Anna Sawai en la piel de tres figuras destinadas a determinar el futuro de Japón en el siglo XVII. Sin embargo, ese éxito arrollador no tiene que ir necesariamente de la mano de una renovación, ya que hay que recordar que 'Shogun' es una miniserie que debería acabar con su décimo y último episodio... si no se pervierten los límites del formato.

Desde hace tiempo el concepto de miniserie se ha diluido con las continuaciones de títulos como 'Big Little Lies' o 'The White Lotus', pero ¿puede suceder algo similar con 'Shogun'? "Cogimos la historia y la llevamos hasta el final del libro, poniendo el punto final en el cierre de esa frase. Nos encanta el final del libro, era una de las razones por la que queríamos hacerlo y terminamos justo en ese instante", resalta Marks en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

"Y esto me ha sucedido en otras series como esta, que construyes toda una fábrica para producir diez episodios y luego la cierras. Es una lástima", añade el guionista, que no descarta definitivamente la idea de una continuación, pero sí da a entender que la historia concluirá en esta primera entrega. Por su parte, Gina Balian, copresidenta de FX, se ha mostrado más cauta en una conversación con Variety: "Es difícil cerrar la puerta. No creo que esté descartado, pero habría que alinear muchas cosas. No es una serie fácil de ensamblar".

En esa misma entrevista, el propio Marks se muestra algo más receptivo, aunque subraya que se "ha contado la historia del libro hasta el final". "Tal y como funciona la televisión a día de hoy, siempre queda un interrogante", comenta el guionista, dejando en el aire el futuro de una serie que, de seguir adelante, tendría que hacerlo más allá de la base proporcionada por la obra de Clavell.