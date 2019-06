Shondaland da pistas de sus directrices y series tras la mudanza a Netflix

Tras haber triunfado con series como 'Anatomía de Grey', 'Scandal' o 'How to Get Away With Murder', Shondaland abandona ABC, la cadena para la que ha desarrollado todas sus producciones televisivas durante más de 15 años. Un contrato de 150 millones de dólares más incentivos por parte de Netflix ha conseguido que la productora de Shonda Rhimes y Betsy Beers desarrolle sus nuevas series en exclusiva para la plataforma de streaming. Se trata de todo un nuevo período para su proyecto que sus directivas han detallado durante el SeriesFest de Denver.

Allí, tal y como reporta Deadline, Alison Eakle, del departamento de contenidos de la compañía, aclaró que no habrá un cambio radical en sus series: "Los principios que subyacen a lo que compuso la receta de la versión de ABC van a mantenerse vivos e intactos". Especialmente, Eakle destacó su compromiso con los personajes femeninos que son "distintos, problemáticos, complicados, alucinantes y todas esas cosas".

Al mismo tiempo, el gigante de streaming va a conceder a este gran fichaje un mayor presupuesto, por lo que Eakle asegura que pensarán más a lo grande: "Vamos a expandir lo que hacemos". Una nueva ambición que se refuerza por las mentes creativas tras el proyecto: "Shonda y Betsy están siempre forzando límites. Nunca están jugando a coger el ritmo de los demás". Eso sí, no descartan repetir fórmulas del pasado: "Si encontramos una historia y un creador que nos tire mucho y que tenga otra serie procedimental, no quiere decir que no lo vayamos a hacer de nuevo, por supuesto".

Proyecto de lanzamiento

La primera ficción confirmada de la productora para Netflix es la adaptación del libro "The Warmth of Other Suns", de Isabel Wilkerson, que describe la migración de la comunidad afroamericana por los Estados Unidos a lo largo del siglo XX. El proyecto está capitaneado por la actriz Anna Deavere Smith, que ha defendido que el contenido de la novela es "muy fecundo, rico y precioso".

Aparte de este proyecto, la productora está desarrollando otras siete series para la plataforma, desde proyectos de ciencia ficción, como la apocalíptica 'Sunshine Scouts', a biopics como el que se basa en la vida de la estafadora Anna Delvey o incluso documentales con la propia Shonda Rhimes en el centro, como 'Hot Chocolate Nutcracker'.