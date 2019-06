'Anatomía de Grey': La depresión y los traumas de Jo tendrán un gran impacto en la 16ª temporada

El personaje de Jo en 'Anatomía de Grey' se define por ser una sufridora casi desde su primera intervención en la serie, durante la temporada 9. A lo largo de las siete temporadas en que se ha mantenido en la serie, la cirujana ha conseguido atravesar los numerosos baches que se le han puesto por delante y ha encontrado la felicidad en su matrimonio con Alex Karev... pero hasta eso se podría venir abajo tras los sucesos de la temporada 15.

Alex y Jo en 'Anatomía de Grey'

En ella, Jo se reencuentra con su madre perdida y ella le revela el motivo por el que la abandonó años atrás. Esto, junto a tener que rememorar junto a Alex un traumático suceso de su pasado, cuando aún estaba casado con su exmarido maltratador, ha reabierto viejas heridas y ha conseguido quebrar la fortaleza psicológica del personaje.

Pareja en peligro

En medio de tanta turbulencia emocional, la relación entre Jo y Alex parece haberse enfriado, algo que es motivo de queja de muchos espectadores. Camilla Luddington, la actriz que interpreta a Jo, ha querido contestar a esto en declaraciones a TV Guide: "Cuando tienes depresión, y esta es la historia que estamos contando, no se trata de si ella le ama o no. Simplemente es que no puede comunicar cómo se siente".

Al final de la temporada, Alex ayuda a Jo a que dé el paso de acudir a una clínica psiquiátrica, algo que supone un gran paso para ambos personajes según Luddington: "Me encanta que veamos a Alex al final darse cuenta de que él no es la solución para ella. Ella debe ir a buscar ayuda profesional, y vemos cómo se da cuenta por sí misma". Es por esto que la actriz se reafirma en que no es una crisis matrimonial: "No creo que que sea un reflejo de cómo de fuerte o no es su relación, sino que es una historia de trauma y depresión".

Profundizando más

Del mismo modo, Elisabeth Finch, productora ejecutiva de la serie, se mostraba emocionada ante las posibilidades que este final aportaba al personaje, especialmente en lo que respecta a la depresión, un tema del que, afirma, "no hemos hablado mucho en televisión". Es por esto que se mostraba muy ilusionada a la hora de encarar las tramas de la decimosexta temporada: "Acabamos de empezar en la sala de guion esta semana, pero estoy realmente emocionada por hacerle justicia".