El showrunner de 'La Casa del Dragón' explica su tortuosa relación con George R.R. Martin: "Fue decepcionante"

La inexistencia de Maelor, el debilitamiento de la secuencia de Sangre y Queso, el destino de Helaena... Sobre esas y otras cuestiones de 'La Casa del Dragón' se despachó George R.R. Martin en septiembre de 2024, cuando la segunda temporada ya había llegado a su fin. De hecho, el autor no tuvo problemas en señalar a su colega cocreador, el también showrunner Ryan Condal, como principal culpable de estos problemas y, sobre todo, de los que están por venir. "Hay mariposas más grandes y tóxicas por venir si 'La Casa del Dragón' sigue adelante con algunos de los cambios que se están contemplando para la tercera y la cuarta temporada", exponía a través de su blog en una publicación que acabó borrando.

Más de medio año después, y coincidiendo con el arranque del rodaje de la tercera entrega, Condal ha respondido a esas palabras del demiurgo de 'Canción de hielo y fuego'. Pese a asegurar a Entertainment Weekly que no leyó el post, sí que le comentaron lo que le atañía. "Fue decepcionante", asegura el principal responsable creativo de la serie de HBO. "He sido fan durante casi 25 años y trabajar en la serie ha sido uno de los grandes privilegios de mi carrera como guionista y de mi vida como fan de la ciencia ficción y la fantasía".

Ryan Condal y George R.R. Martin

Además, no escatima en elogios a Martin: "George en sí mismo es como un monumento, un icono literario y un ídolo personal, y tuvo mucha influencia en mi decisión de convertirme en guionista". Sin embargo, esa admiración no fue suficiente para que la colaboración entre ambos pudiera sobrevivir con el paso de las temporadas. "Hice todo lo posible por incluir a George en el proceso de adaptación. De verdad, lo hice durante años y años. Y pensaba que disfrutamos de una fructífera y mutua colaboración durante mucho tiempo. Pero llegó un punto en el que, a medida que avanzábamos, se mostró reacio a reconocer los problemas prácticos que afrontábamos de una manera razonable".

Doble misión

Por tanto, al igual que sucedió en 'Juego de Tronos' con David Benioff y D.B. Weiss, Martin empezó ligado al proyecto y, por una cuestión u otra, se fue distanciando del mismo. Según la versión de Condal, todo responde a su objetivo de conciliar la visión creativa con la viabilidad de la serie. "Como showrunner, tengo que ser al mismo tiempo un productor razonable y un guionista creativo y amante del material original. Al fin y al cabo, no solo tengo que avanzar en el proceso de escritura, sino también valorar las cuestiones prácticas por el bien del equipo, el reparto y de HBO, porque ese es mi trabajo. Así que solo puedo esperar que George y yo podamos encontrar de nuevo esa armonía algún día".

No obstante, esa reconciliación parece lejana, ya que Martin afirmó que Condal hizo oídos sordos a sus quejas con respecto al controvertido cambio de Sangre y Queso: "Cuando me contó lo que pensaba hacer, allá por 2022, argumenté en contra de ello". Así pues, la distancia creativa entre ambos parece demasiado amplia, aunque Condal asegura que ninguna de sus decisiones es arbitraria: "No hacemos nada sin debatirlo y darle vueltas durante meses o, incluso, años. (...) Es la adaptación que deberíamos hacer no solo para hacer justicia a 'Fuego y Sangre', sino también a un público televisivo masivo".