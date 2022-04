Silvia Abril admite la "vergüenza ajena" que le hizo pasar a Buenafuente en un avión con Illa

Durante la noche del 20 de abril de 2022, 'Planeta Calleja' arrancaba una nueva temporada con dos invitadas muy especiales: Toni Acosta y Silvia Abril viajaban hasta las Maldivas para vivir experiencias increíbles como bucear entre tiburones. En una de las cenas con Jesús Calleja, Abril destapó una anécdota de lo más curiosa con Andreu Buenafuente y Salvador Illa en un avión.

Jesús Calleja, Silvia Abril y Toni Acosta en 'Planeta Calleja'

"Le hago pasar mucha vergüenza ajena a Andreu, a mi hija", empezaba diciendo la actriz. "Me encanta ponerlos en un apuro. Le hago pasar vergüenza en los aviones, por ejemplo. Soy una punky de las normas", explicaba Silvia Abril. "Lo primero que hace es cambiarse de sitio, le chifla", corroboraba Acosta.

"Tenemos una anécdota con el Ministro Illa, de hecho. Me cambié de fila y le dije a Andreu: 'Vente, que esta está libre'", contaba Abril. "Me cambio por estar más ancho, porque íbamos apretados y porque sé que él se pone nervioso y así le activo un poquito la adrenalina y el corazón", decía también, contestando a la pregunta de Calleja sobre qué le motiva a hacer ese tipo de cosas. "Vino el Ministro Illa y me dijo: 'Señorita, es que yo me siento aquí', y yo le dije: 'Ah, siéntese, yo me pongo aquí', pero es que todos estaban ocupados", continuaba explicando la cómica.

Su matrimonio con Andreu

Además de narrar ese incómodo momento con el que fuera el ministro de Sanidad entre 2020 y 2021, Silvia Abril contó también lo diferente que es respecto a Buenafuente en algunos aspectos. "Andreu es un hombre del Renacimiento, él encerrado en casa es muy creativo. Tiene tantas facetas interiores que nutrir, la pintura, la escritura, pensar programas...", exponía la humorista.

"Él en casa es feliz con su mundo y yo no, yo le lío la agenda, le complico la vida, genero proyectos pero siempre fuera de casa, todo el rato", sentenciaba Abril, señalando que le encanta darle más espontaneidad a la vida de su marido, sacándole de su casa e intentando hacer más cosas en el exterior.