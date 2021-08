El 14 de mayo de 2021, Amazon Prime Video estrenaba la primera edición de 'LOL: Si te ríes, pierdes', un concurso de lo más particular donde diez famosos cómicos debían hacer reír a los demás y, sobre todo, no reírse de los chistes de sus compañeros. Tras disfrutar de los seis episodios, vimos cómo Mario Vaquerizo se hacía con la victoria y Edu Soto, Silvia Abril y David Fernández completaban el podio. No obstante, habrá más carcajadas en la plataforma.

Silvia Abril, presentadora de la segunda edición de 'LOL: Si te ríes, pierdes'

Poco más de tres meses después de su final, FormulaTV ha podido saber en exclusiva que 'LOL: Si te ríes, pierdes' renueva por una segunda edición en la plataforma de streaming. Sin embargo, esta entrega contará con cambios muy significativos que también hemos podido conocer. El cargo de presentador del formato producido por Shine Iberia pasará de Santiago Segura a Silvia Abril, quien tomará las riendas del programa.

Por otra parte, cabe destacar que Xavier Deltell tampoco seguirá como copresentador del concurso. De esta manera, la cómica que quedó en tercer lugar en la primera edición se corona como la persona que va a entregar tarjetas amarillas y rojas a los humoristas que participen en la segunda entrega de 'LOL: Si te ríes, pierdes' en Amazon Prime Video.

¿Qué concursantes?

En la primera entrega del programa, la lista de concursantes se completaba con los nombres de El Monaguillo, Carolina Noriega, Rossy de Palma, Paco Collado, Arévalo y Yolanda Ramos, más los ya mencionados anteriormente. ¿Qué cómicos se atreverán a entrar en una casa donde está prohibido reírse de los chistes? ¿Será Santiago Segura uno de los participantes, cambiándose el rol con Abril por completo?