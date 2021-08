A lo largo del jueves 5 de agosto, una campaña publicitaria de Snickers, con Aless Gibaja como protagonista, se hizo viral a raíz de las crecientes críticas por su enfoque homófobo y plumófobo. Ante el aluvión de comentarios negativos, la misma tarde, la cuenta oficial de Snickers España decidió emitir un comunicado en sus redes sociales, donde además de anunciar la eliminación total de la campaña, también pedía disculpas públicamente.

"Desde la marca Snickers nos tomamos los derechos de igualdad e inclusión muy en serio y creemos que cualquier persona tiene el derecho de mostrarse tal y como es", arrancó la compañía, que después aseguró que, "por ello, desde Snickers queremos pedir disculpas por el malentendido que haya podido causar nuestra nueva campaña publicitaria". "En ningún momento se ha pretendido estigmatizar ni ofender a ninguna persona ni colectivo", añadía el breve comunicado

Asimismo, la empresa defendía que "en esta campaña en concreto se buscaba transmitir de una manera simpática y desenfadada que el hambre puede hacer cambiar tu carácter". "De nuevo, lamentamos cualquier malentendido y, con el fin de evitar propagar un mensaje que pueda ser malinterpretado, procederemos inmediatamente a eliminar la campaña", concluyó la marca. Lejos de zanjar así el asunto, fueron muchos los que se pronunciaron en contra del comunicado emitido por Snickers, sobre todo a la hora de resaltar el hecho de que la compañía insistía en la idea de que la campaña se había "malinterpretado". "Vamos, que la culpa no es suya, es nuestra porque no lo hemos entendido", comentaba con sarcasmo uno de los muchos tuiteros que se pronunció contra las palabras empleadas por la entidad.

"Malentendido", "malinterpretado". Vamos, que la culpa no es suya, es nuestra porque no lo hemos entendido. "Lo siento si te has ofendido". Cómo disculparse sin asumir la responsabilidad de lo que se ha hecho. Al menos retiran el anuncio, pero el daño ya está hecho. https://t.co/U8ti5wW7i7

No es un "malentendido". Es homofobia. Y esto no son unas disculpas #boikotsnickers https://t.co/xLCZRQwgNM

Fun facts:



1. No hay ningún malentendido, la campaña es plumófoba y no es responsabilidad del público.



2. El mensaje no se ha malinterpretado, de hecho vuestro problema es que se ha interpretado como lo que es.



3. El hambre no saca la pluma, sino vuestros prejuicios. https://t.co/a2PIfSEpIa