Por Daniel Parra |

El programa del jueves 1 de febrero de 'TardeAR' terminó con la sección de Kike Quintana, 'Fila Zero'. En ella, el colaborador se sentó junto a su tía y presentadora del espacio, Ana Rosa Quintana, para repasar algunos de los momentos más destacados de la semana en el programa de Telecinco con su humor ácido tan característico.

Ana Rosa Quintana junto a su sobrino, Kike Quintana, en 'TardeAR'

Kike comenzó hablando de su perro, Roscón, y: "Ayer estuve en la mesa, ¿me viste, no?". La presentadora respondió que "poco" y el colaborador se quejó:. "También hay que aprovechar cuando te dan una oportunidad", contestó ella.

El sobrino de la conductora de 'TardeAR' recordó su paso por la mesa de tertulianos en el día anterior: "Ayer para un ratito que estoy con vosotros, a ver si me invitáis otro día, lo único que se queda es que yo en tu piscina me hago pis". "No te vas a volver a bañar ahí", dijo Quintana, por lo que Kike la amenazó con seguir orinando "aunque sea desde fuera". Ana Rosa Quintana señaló que no tiene una piscina, sino un espacio más pequeño, a lo que Kike respondió: "Bueno, chica, no te pongas a decir: 'No, yo soy del pueblo'. Si con lo que has dicho de los okupas, mañana ya te van a llamar 'Facharosa' en todos los digitales". La advertencia del colaborador a su tía, referenciando el mote con el que sus críticos se refieren a ella, la dejó sin palabras.

Kike Quintana continuó con su sección repasando el paso de un panadero por el programa del día anterior: "Parece que estaba haciendo panes en un reservado. La harina estaba adulterada". La presentadora señaló que el invitado era "un crack" y que "sabía un montón". "¿De salir por la noche? Tenía pinta (...) Casi le tenemos que poner los subtítulos, no se le entendía", respondió el colaborador.

Kike quiso cerrar el programa intentando meter a su tía en un problema con Beatriz Archidona, ya que recogió las palabras de Laura Sánchez diciendo que no se consideraba guapa. "Le dices 'habla tú, que eres guapa' a Laura, y a Archidona la has dejado...", señaló Kike. "Es que a Archidona lo de guapa se le queda corto, es espectacular", salió del paso la presentadora, que, además, amenazó a su sobrino con despedirlo fulminantemente como a los expulsados de 'GH Dúo'.

"Tienes a todos los bandarras, sinvergüenzas, delincuentes okupando casas"

El comentario de Ana Rosa Quintana sobre los okupas al que hizo referencia el colaborador tuvo lugar en el mismo programa. La presentadora entrevistó a Blanca Espinosa, una mujer de 76 años que ha sido desahuciada tras 55 años viviendo en su casa por deber 88 euros. Tras la conversación, se mostró indignada: "Aquí tardan así en desahuciar a una señora de ochenta y tantos años, los okupas no los saca ni Dios". "Qué fácil es sacar a una señora de 88 años de su casa de 55 años, qué fácil, una comisión judicial. Y tienes a todos los bandarras, sinvergüenzas, delincuentes okupando casas, y a esos no los echa nadie", continuó.