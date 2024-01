Por Beatriz Prieto |

La tarde del miércoles 24 de enero, 'TardeAR'abordó la primera entrevista a Juan Ortega, el torero que dejó plantada a su futura esposa en el altar, con Carlos Herrera. Un asunto que el programa abordó, entre otros colaboradores, con Xavier Sardà y Manuel Díaz El Cordobés quienes, ha raíz de un comentario que el segundo había hecho en privado y que el primero quiso sacar a la luz, vivieron un cierto pique ante sus compañeros en pleno directo.

Xavier Sardà y El Cordobés intercambian reproches en 'TardeAR'

En medio del debate, Sardà acusó a El Cordobés, tras señalar que "te está temblando el semblante", de, recalcó el periodista, a quien el torero recriminó que "no se te puede contar nada. Es una conversación entre nosotros, tú me sonsacas". Alaska intercedía entonces a favor de El Cordobés, de quien señaló que, por lo que Sardà instó al colaborador a que la compartiera públicamente.

"Hemos pensado que, entre los que estamos aquí, quizás él puede estar mejor dentro de la cabeza de este muchacho", explicó Alaska. "Me voy a poner en mi papel. Si yo me voy a casar ahora, aunque no sean las formas adecuadas, prefiero no dar un paso en falso en mi vida y decir: 'Oye, si esto no va a funcionar lo cortamos aquí'", opinaba el diestro. "¿Qué te haces ahora, el bueno?", cuestionó Sardà, quien desveló que su compañero había compartido con ellos "tu tesis sobre lo que pasó". "He dicho que el miedo es libre y que, en un momento dado, uno puede ver la bola muy grande", aseguró El Cordobés.

"No eres mi amigo"

"¿Puede ser que alguien le dijese 'no tienes narices de no casarte hoy'? ¿Fue casi una apuesta?", planteó Sardà, quien no recibió respuesta del colaborador. No obstante, el periodista no se rindió e insistió en su pregunta, para frustración de El Cordobés: "¿Qué estás inventando? Me tiene sudando". "Yo confiaba en ti y pensé que nunca dirías algo que yo te contara a ti en privado. Y me has demostrado que no eres mi amigo", le reprochó el torero a Sardà. "Yo sí que confiaba en ti. Y lo que decimos ahí, estamos en televisión, allí te haces el bocachanclas y aquí cierras la boca", acusó el periodista, a quien El Cordobés acusó de utilizar "que yo soy un novato en esto".