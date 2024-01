Por Beatriz Prieto |

Un día después de que Bella, un tiktoker estadounidense, confesara haberse sentido mal por un comentario en directo de Toñi Moreno sobre su físico, la presentadora se disculpó públicamente a través de su programa 'Hoy en día', en Canal Sur, además de a través de las redes sociales. Asimismo, la andaluza intervino en 'TardeAR' para hablar del asunto, momento en el que recibió el peculiar apoyo de Ana Rosa Quintana, quien llegó hasta a tachar de victimista a la tiktoker.

Ana Rosa Quintana entrevista a Toñi Moreno en 'TardeAR'

Tras emitir un resumen del vídeo de Bella, Quintana manifestó en una frase su postura sobre el asunto:. "No, mira, Ana, cuando tú haces una broma y la persona a la que tú se la haces", respondía al momento la andaluza, quien reconoció de nuevo que "yo me he equivocado, no he utilizado las palabras que tenía que haber utilizado,".

"Otra cosa es que yo no tenía ninguna intención de molestarla. No me paré a pensar que, para ella, era un tema tan sensible", añadía Moreno, después de relatar cómo le había enviado un mensaje a Bella tras ver su vídeo, para pedirle disculpas. "¿Las lentejas con chorizo?", preguntó Quintana, ante lo que su compañera la corrigió al señalar que era "el tema del peso". "A ver, yo lo siento mucho, pero a veces le digo a mi sobrino que está gordo como un trullo. Pero si luego te hace un directo de estos en Instagram, se monta la de Dios", lanzó la presentadora de 'TardeAR'.

"Llevo 24 horas aguantando insultos"

De hecho, Quintana criticó que "estamos ya en un momento de 'vamos a aprovechar el próximo directo y hacer un poco de victimismo'", al defender que "Toñi no se ha reído de su físico". "Esa chica no está gorda, además. Las gordas son maravillosas, guapísimas. ¡No es ni curvy! Cada una, en un momento de su vida, hace lo que le da la gana, está como quiere, y nadie tiene que opinar, pero hombre, ponerte así porque te digan lo de las lentejas con chorizo...", añadió la presentadora.

Frank Blanco se sumaba entonces al debate para apoyar las palabras de Moreno: "Hay una cosa que nunca controlamos, que es como otros encajan las cosas. Esta chica lo ha encajado mal y está pasando un mal momento". "Está en su derecho", coincidió la andaluza, tras lo cual Blanco recordó que todo había ocurrido en televisión, "con un contexto, un tono" para subrayar la evidente falta de "mala intención" de Moreno. "Lo que no es normal es lo que se ha montado en redes sociales. Llevo veinticuatro horas aguantando insultos", remató la aludida.