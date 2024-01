Ana Rosa se moja en la polémica por el cartel de la Semana Santa sevillana desde 'TardeAR'

Por Beatriz Prieto |

Con la llegada del lunes, 'TardeAR' arrancó abordando el asunto que tanto ha dado que hablar durante el fin de semana: las críticas contra el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año, creado por Salustiano García. La imagen de un Cristo joven, sereno, casi impoluto y luciendo el paño habitual de muchas imágenes religiosas, sobre un fondo rojo sangre. Una polémica que, no obstante, pareció crear un consenso entre Ana Rosa Quintana y sus colaboradores, a la hora de compartir sus opiniones al respecto.

, porque precisamente lo ha encargado el cartel el Consejo Cofrade", defendió la presentadora, a quien se sumaba la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, para señalar que. "El cartel es bellísimo y clásico", opinaba Carolina Ferre . "Bueno, cada persona tiene derecho a opinar. La cuestión es que los Cristos de la Semana Santa sevillana son normalmente de pasión", apuntó Quintana.

En cuanto a Xavier Sardà, el colaborador puso una duda sobre la mesa: "Esa gente que lo critica, ¿están criticando algo de Cristo que a Cristo le importaría un pito?". Beatriz Archidona también fue otra de las colaboradoras a favor del trabajo de Salustiano García: "A mí esto me representa totalmente a la muerte y a la resurrección". "A mí el cartel me parece bellísimo y sabía en el minuto uno que se iban a poner así, porque los sevillanos tenemos un puntito rancio en las tradiciones", opinó Díaz.

"Nadie sabe cómo era Cristo"

"Primero, el autor del cartel es un artista reconocidísimo. Segundo, yo no sé si a alguien le importa, pero a mí, el cartel me encanta", confesaba por su parte Quintana, antes de argumentar que "me parece distinto, me parece un Cristo resucitado". "Y que nadie sabe cómo era Cristo, porque lo hemos visto representado en películas y era espectacular y guapísimo", añadía la presentadora. Unas palabras que la madrileña remató con una crítica contra aquellos que se manifestaban contra un artista "al que se le da la libertad, que es lo que se debe hacer para dejar que haga lo que él crea, además con respeto a las Cofradías", antes de conectar con Salustiano y su hijo, el modelo del cartel.