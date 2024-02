Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El martes 30 de enero, los seguidores del Benidorm Fest pudieron ver por primera vez la propuesta al completo de ocho de los 16 participantes. Sofia Coll, Angy Fernández, Miss Caffeína y Nebulossa fueron los cuatro semifinalistas que se hicieron con una de las plazas de la gran final, pero una de las grandes dudas que existen es si cambiarán algo de su puesta en escena para intentar convencer al jurado, al voto demoscópico y al público.

Sofía Coll en la primera semifinal del Benidorm Fest 2024

Sin embargo, Sofía Coll ha compartido una publicación en sus redes sociales en la que ha arrojado luz a este asunto: ". Ya no se permite cambiar el vestuario, por ejemplo, ni hacer cambios en la coreo ni nada". Por lo tanto, gracias a estas palabras de la artista. Por otro lado, ha comentado que esto se debe a la "actualización de las bases de este año".

Además, ha explicado que están intentando mejorar la parte de realización: "Estamos trabajando para que la propuesta de realización sea la deseada, pero entendemos que hay un equipo enorme de gente trabajando desde RTVE y que son humanos y que puede haber errores, como el plano de mi culo que, como comprenderéis, no lo habíamos pedido". Este mensaje se debe a que hubo un momento de la actuación en el que se la ve subir por una escalera y que ha dado mucho que hablar en redes sociales, ya que la han comparado con Estela Reynolds, el personaje de 'La que se avecina' que interpretaba Antonia San Juan.

¿La nueva Estela Reynolds?

Esto mismo también lo ha querido aclarar a través de un directo de Instagram, recordando la mítica frase del personaje de Antonia San Juan en 'La que se avecina': "No quería que me vierais subiendo la escalera con el culo en pompa, analizando si tengo algún grano en el culo. Esa no era la intención, la gente se piensa que sí. Yo a tope con Estela Reynolds: puta escalera".

Universal Music apuesta por ella

Asimismo, Sofía Coll ha publicado otro texto en el que ha confirmado su fichaje por una importante compañía discográfica: "Por cierto, estando aquí he firmado con Universal Music Spain. ¡Estoy muy contenta! Después de tantos años autogestionándome y después de esta recta loca del Benidorm autofinanciada, a partir de ahora ya no tendré que hacer las cosas sola. ¡Feliz con el equipo!".