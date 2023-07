Por Beatriz Prieto |

Una semana después de que 'Sálvame' se despidiera de la audiencia de Telecinco, María Patiño se puso al frente de 'Viernes deluxe' un día más. La presentadora compartió sus ganas de reencontrarse con el público y sus compañeros, al igual que recordó que solo quedaban tres programas, antes de que Sofía Cristo interviniera en directo para recalcar lo importante que había sido para ella el programa.

Sofía Cristo interviene en directo en 'Deluxe'

"Qué casualidad que pueda entrar en este último directo con vosotros, me hace muchísima ilusión", confesaba Cristo. "Bueno, espérate que", bromeó Patiño. La DJ confesó que "me he emocionado mucho, porque para mí el 'Deluxe ha sido el principio de mi nueva vida.". "Y, a partir de ahí, comenzar de cero, ayudar a un montón de gente y, sobre todo, propagar el mensaje de que la vida sin drogas es la que merecemos todos. Gracias a vosotros estoy aquí", recordó Cristo.

Patiño manifestó que "a lo largo de estos años, han ocurrido cosas muy importantes" en el programa, "y tú has sido protagonista de algo que te ayudado no solo a ti misma, sino también a muchísima gente", algo de lo que Cristo aseguró sentirse "superorgullosa", al igual que del trabajo del equipo del programa. "Me habéis dado siempre esa oportunidad con cariño, con respeto, con la seriedad y la visibilidad que necesita un tema que no se trata con normalidad, que es el consumo de drogas", añadía la DJ, tras lo cual subrayó que "habéis hecho cosas muy importantes y esta ha sido una de ellas. Todos hemos disfrutado con 'Sálvame', todos nos hemos reído y habéis hablado del amor en libertad".

Solo tres programas para pasar a la historia

Las halagadoras declaraciones de Cristo se producían minutos después de que una sonriente Patiño inaugurara una de las últimas emisiones del 'Deluxe': "¡Muy buenas noches, qué ganas tenía de estar aquí! ¡Qué ganas tenía de verles a ustedes! A los que están en el plató, a los que están en casa, a mis compañeros. Estaba tan nerviosa... pero eso sí: quedan solo tres 'Deluxe' para pasar a la historia de la televisión, pero los vamos a aprovechar cada minuto". La presentadora hacía así referencia, de forma indirecta, a su menor presencia televisiva tras el fin de 'Sálvame', al que se sumaba el hecho de que el 'Deluxe' también encaraba su recta final, dado que "os recuerdo que este programa termina el próximo 14 de julio".