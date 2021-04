Sofía Rodríguez, con tan solo 10 años, se convirtió no solo en la mejor de la categoría de instrumentos de la tercera edición de 'Prodigios', sino también en la Prodigio del año. Su arte con el violín consiguió que Rubén Simeó la escogiera entre las dos finalistas, pero también fue capaz de dejar con la boca abierta al público y convertirse en la primera instrumentista que gana este programa. Hablamos con Sofía para que nos cuente cómo ha sido su paso por el concurso y cuál es su rutina diaria para tener esa destreza.

Sofía Rodríguez tocando el violín en la tercera edición de 'Prodigios'

¿Qué has aprendido de tu paso por 'Prodigios'?

He aprendido los consejos que me han dado los jueces y me he llevado un montón de amigos que hacen lo mismo que yo y somos como una familia todos.

¿Qué consejo de los que te han dado los jueces crees que te va a ayudar más en tu vida profesional?

Eran muchos. No sabría cuál decirte porque todos me van a ayudar muchísimo, pero sobre todo el seguir trabajando muy duro.

Todos los concursantes seguimos en contacto y hacemos llamadas todos los días

Me ha encantado. Todo el mundo en el programa nos trata muy bien. Ha sido superchulo y superemocionante. Ha sido increíble.

¿Cuando estabas en la final pensabas que ibas a ganar tú o que lo iba a hacer otro compañero?

No lo sabía porque estaba muy reñida la final, era muy difícil. Todos tienen un talento increíble, así que no podría tampoco pensar quién iba a ganar.

Fue muy bonito ver en la final cómo cuando decían el nombre del Prodigio de cada disciplina, el perdedor abrazaba al ganador.

Fue superbonito. De hecho, cuando se va la gente del programa te sientes muy triste porque éramos una gran familia. Seguimos en contacto y hacemos llamadas todos los días, pero en ese momento te da mucha pena.

Me gustaría que hubiera un poco más de apoyo porque al final el mundo artístico es algo muy bonito

Estudio a distancia desde hace dos años con el violín porque si no me agobiaba mucho porque no me daba tiempo. A las 9 empiezo con Teoría musical y después ya me pongo con el violín, a estudiar, y después con mi madre hago como un patio de media hora. Normalmente tengo más tarde una clase de violín. Luego llego a casa a comer y después doy clases del colegio con mi madre. Me pongo otra vez con el violín y ya o sigo estudiando o me voy a clases de ballet, depende del día. Toco cuatro horas de violín, entonces por eso me lo divido entre mañana y tarde.

Al final para ser tan buena, la clave es trabajar mucho.

Claro, porque sin esfuerzos no hay resultados.

Sofía gana 'Prodigios 3'

Gran parte de tu trabajo con el violín es a distancia, así que durante el confinamiento para ti sería más sencillo seguir practicando, ¿no?

Claro porque para mí era como algo normal. A ver, no se podía salir a la calle, pero no fue tan complicado.

¿A qué te gustaría dedicarte cuando fueras mayor?

Me gustaría ser una gran solista internacional con el violín y ojalá se cumpla.

¿Cómo crees que la gente valora las disciplinas clásicas?

Me gustaría que hubiera un poco más de apoyo porque al final el mundo artístico es algo muy bonito que lo puede disfrutar todo el mundo, pero necesitan descubrirlo, necesitamos acercárselo a la gente. Por eso me parece muy bien que hayan hecho este programa porque es algo que puede acercar a la gente, no es aburrido y puede conocer más gente otras disciplinas. A lo mejor alguien se apunta a hacer esto gracias al programa al vernos a todos nosotros. Eso me haría muy feliz.