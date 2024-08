Sofía Suescun contesta al "chantaje emocional" de su madre Maite Galdeano

Por Redacción |

Durante la mañana del 23 de agosto de 2024, Maite Galdeano escribía en sus redes sociales solicitando una mediación previa a su hija Sofía Suescun. "La familia está en un estado de estrés que no se puede aguantar y no podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Por eso, pienso que una mediación familiar que incluya un psicólogo familiar para todos es la mejor opción", contaba Galdeano, aireando todos los datos de la cita del CAF que había solicitado.

Isabel Rábago en 'Vamos a ver'

A raíz de esta súplica de Galdeano, Isabel Rábago ha contactado con Sofía Suescun. "A raíz de este mensaje,, es llegar a un acuerdo sin pasar por el juez", decía Rábago en ' Vamos a ver ', antes de dar el mensaje de Suescun.

"Respecto a la orden de alejamiento dice que se ha visto obligada a ponerla por sus amenazas y por la prevención. A la vista está que no respeta mi decisión y no puedo vivir con miedo de que en cualquier momento viole mi intimidad de esta forma", empezaba transmitiendo Rábago.

Muy tajante

"En cuanto a la solicitud de mediación. Es un chantaje más al que me somete diariamente, con el único fin de no aceptar su realidad, su problema, ni mi decisión. Me he pasado media vida y no ha sido posible porque solo mira por ella y yo ya no puedo más", zanjaba Isabel Rábago, contando la respuesta de Sofía Suescun a la solicitud de mediación de su madre.