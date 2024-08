Por Beatriz Prieto |

Ha pasado tan solo una semana desde que Maite Galdeano compartiera en sus redes el hecho de que su hija, Sofía Suescun, la había echado de su casa e incluso la había bloqueado en Whatsapp. Desde entonces, tanto la navarra como su yerno, Kiko Jiménez, han intervenido de forma repetida tanto en redes como en televisión para hablar de su delicada situación, al contrario que Suescun. La influencer se limitó a publicar un comunicado, al que ahora se suma su primera entrevista televisiva por la "guerra" con su madre: será este viernes, 23 de agosto, en '¡De viernes!'.

Beatriz Archidona ceba la entrevista de Sofía Suescun en '¡De viernes!'

al programa de Telecinco la tarde del miércoles 21 de agosto, con la propia Beatriz Archidona al frente. La también presentadora de '¡De viernes!' fue la encargada de dar la noticia, para después dar paso a una breve promo protagonizada por algunas de las declaraciones de Galdeano y Jiménez:

Asimismo, la presentadora adelantó sobre dicha entrevista que "la audiencia va a ver cuál es la cara B de Sofía, que no se ha visto hasta ahora. Lo que hay detrás y que no se ha visto hasta este momento". De hecho, Archidona leyó una de las declaraciones que ya habría lanzado de cara a su visita a '¡De viernes!' sobre el origen de su decisión de cortar con Galdeano: "Con mi madre pasa algo, una situación, en la que yo me miro al espejo y me digo a mí misma: 'No puedo más'. Esto no es algo de ahora, viene de muchos años atrás por sus celos hacia mí y su absoluto control".

???? Sofía Suescun se sentará en @deviernestv para romper su silencio tras el conflicto con su madre, Maite Galdeano ???? https://t.co/OGBNkwuKxg pic.twitter.com/AO5WSWyrkt — Telecinco (@telecincoes) August 21, 2024

"Estoy hecha polvo"

La reacción de Galdeano a la noticia no se hizo esperar, puesto que Álex Álvarez, colaborador del programa sentado en ese mismo momento en el plató, fue el encargado de darla a conocer a la audiencia. "Dice que se ha quedado en shock: 'Qué maldad. Se le ha ido la cabeza a mi hija. Esto es brutal, ya no puedo más. Me va a dar algo, es una injusticia la que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo", trasladaba Álvarez, quien desveló que la navarra aseguraba incluso que "no me hace gracia que mi hija se siente en 'De Viernes', estoy hecha polvo".