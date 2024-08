Por Joan Centelles Martínez |

Telecinco lo está apostando todo a la guerra (todavía abierta) entre Maite Galdeano y su hija, Sofía Suescun. Kiko Jiménez rompió su silencio en 'Fiesta' el pasado jueves 15 de agosto para hacer frente a las graves acusaciones que su suegra había vertido contra la pareja. Después la intervención del andaluz, en la que afirmó que podrían emprender acciones legales contra ella, quien ha movido ficha ha sido Maite Galdeano, que daba sus primeras declaraciones en exclusiva en el programa 'TardeAR'.

Maite Galdeano en 'TardeAR'

La autoapodada como "la elegida de Dios" comenzó su intervención, precisamente, pidiéndole al todopoderoso que le ayudara a solucionar este desagradable episodio: "". Durante la entrevista, Galdeano se mostró muy triste por lo sucedido y confesó estar muy afectada: "".

Sin embargo, sacó fuerzas para lanzarle dardos a Jiménez, que, en su opinión, es el causante de todo: "A él le pica que diga que es mi niña, que la quiero y que es mía. Eso a él le mata y hace una guerra. Es mi hija y la he parido. No es de él, de un tío que te encuentras en la calle. A eso él le repatea". "Ella sigue diciendo que quiere vivir sola. ¿Pero esto qué es, Sofía?", continuaba diciendo Galdeano. Y es que, al parecer, la pareja le habría pedido que le dieran espacio, que les dejaran vivir su relación con intimidad, pero ella "no lo respetó", tal y como expresó Jiménez en 'Fiesta'.

Dispuesta a todo por el perdón

Finalmente, la damnificada no podía evitar emocionarse y le pedía entre lágrimas que la perdonara: "Sofía, por favor, perdóname. No puedo vivir sola, por favor. Igual otra persona puede, pero yo no. Yo no puedo, no soy mala. Solo quiero estar con los gatitos, barrer la casa, hacer la comida... Lo que hacía yo". "Sofía, ¿Yo era mala? ¿Qué te ha pasado en la cabeza?", se preguntaba Galdeano. La madre de Sofía continuó llorando desconsoladamente y pidiéndole perdón a su hija: "Perdóname, por favor, estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me pises la cabeza. Solo quiero estar con mis perros y mis gatos. Perdóname, pero no puedo seguir así, no puedo".