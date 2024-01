Por Daniel Parra |

La entrevista que protagonizó Sofía Vergara en 'El hormiguero' el pasado lunes 8 de enero sigue dando que hablar. Las pullas de la actriz a Pablo Motos ya se hicieron virales en España. Sin embargo, la polémica ha viajado hasta el otro lado del charco y ha llegado hasta medios internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido o Argentina. Today, The New York Post, Buzzfeed, Indy100 o Page Six, que afirma que Vergara "destripó" al presentador valenciano, son solo algunos de los medios que han comentado los zascas de la colombiana.

Sofía Vergara con Pablo Motos en 'El hormiguero'

, comienza el artículo de Entertainment Tonight, que recoge el momento en el que la intérprete corta al presentador después de que este hiciera alusión a su inglés al pronunciar ' Modern Family ': "¿Porque hablas mejor inglés que yo?. ET califica esta respuesta de Vergara, "que no se echa atrás", como "ingeniosa". El medio estadounidense Pop Base también ha destacado ese momento de la conversación:

Daily Mail o Unilad en Reino Unido también se han hecho eco. En Argentina, el programa 'Duro de domar', del canal C5N, en su sección "La TV que nos alimenta", que es similar a 'APM' en España, ha recogido varios momentos de la famosa entrevista intercalando diferentes comentarios como "su envidia te fortalece", "tápate, aprieta los dientes, agacha la cabeza y a mejorar", de Josep Pedrerol, o "Dios mío, le dio duro".

'Griselda' llega el 25 de enero

La visita de Sofía Vergara a 'El hormiguero' estuvo motivada por la promoción de 'Griselda', que llegará a Netflix el próximo jueves 25 de enero. En ella, la actriz se meterá en la piel de Griselda Blanco, lideresa de uno de los carteles de la droga más poderosos en Miami en la década de los 70 y los 80. La ficción, basada en hechos reales, está creada y dirigida por los mismos autores de 'Narcos' y 'Narcos: México'. "'Griselda' era un reto y un riesgo por hacer algo diferente", ha comentado Vergara en una entrevista realizada por FormulaTV.