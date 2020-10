Soleá graba en Sevilla el videoclip de "Palante", su tema para Eurovisión Junior 2020

Desde que RTVE anunciase en 'La hora de La 1' que Soleá Fernández, hija de El Farru, iba a representar a España en el Festival de Eurovisión Junior 2020, el gran deseo de los fans del certamen era conocer qué canción defendería la pequeña de nueve años y cómo sería el videoclip. Por ahora, la cadena pública ha hecho un adelanto de un minuto de duración de "Palante", el nombre del tema que cantará Soleá y que se conocerá al completo el próximo 7 de octubre.

Soleá durante el rodaje del videoclip "Palante"

Ese día no solo podremos saber cómo suena el tema en su totalidad, sino que también veremos el videoclip oficial, que se rueda estos días en Sevilla, la ciudad natal de Soleá. En las primeras imágenes que ha difundido RTVE, podemos ver a la joven cantante recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la capital andaluza, como la Plaza de España, la Torre del Oro y el Parque de María Luisa. También habrá algunas escenas rodadas en Madrid.

La joven artista se ha mostrado encantada con la elección de Sevilla como escenario principal del videoclip: "Significa mucho para mí porque quiero que la gente vea donde me he criado, mis raíces". También ha manifestado su felicidad por los primeros comentarios que ha escuchado acerca de la canción: "Me han dicho de todo, que muy bien, que vamos a comernos Europa... ¡Y que vamos a ganar!". Además, en el videoclip se aprecian hasta dos cambios de look de Soleá. Uno de ellos es más deportivo y el otro es un mono con unos volantes rojos, muy al estilo flamenco que tanto caracteriza a la tierra y a la familia de la pequeña.

Un año muy diferente

Este año habrá ciertos cambios en el festival musical más famoso del mundo con el objetivo de extremar al máximo la seguridad debido a la expansión de la COVID-19. Por eso, cada uno de los representantes cantará desde su país, desde un plató diseñado a conciencia para que ninguna de las 13 propuestas cuente con ventajas técnicas. El lema de esta edición es "Move the world!", que anima a los jóvenes a seguir adelante pese a las dificultades provocadas por el coronavirus. El tema de Soleá, "Palante", también sigue esta línea y es que es un tema con energía muy positiva que pretende animar a la juventud a mirar siempre hacia adelante y remarca la importancia de la unión social.