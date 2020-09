Eurovision Junior 2020: Soleá, hija del Farru, representará a España

El Festival de Eurovisión Junior 2020 ya está en marcha. Todas las delegaciones participantes se han puesto ya manos a la obra para preparar los candidaturas con las que intentarán conquistar al público europeo el próximo 29 de noviembre, aunque por ahora solo tres han revelado la identidad de sus representantes. Tras las confirmaciones de Alemania (Susan) y Ucrania (Oleksandr Balabanov), ahora ha sido España la que ha dado el nombre de la joven artista con el que nos jugaremos la victoria en esta ocasión. Ella es Soleá, hija del artista Farru.

Soleá en 'La hora de La 1'

Mónica López y su equipo han sido los encargados de dar la noticia en 'La hora de La 1', el magacín matinal de Televisión Española. En dicho formato se ha confirmado su identidad aunque por ahora no se han dado demasiados detalles del tema con el que participará en el certamen musical europeo. Los gustos musicales de la pequeña abarcan desde el pop al soul, pasando por el flamenco, aunque parece claro que el estilo con el que esta nos representará es precisamente este último, teniendo en cuenta toda su trayectoria profesional.

En 'La hora de La 1', la joven artista ha confesado que "me hace muchísima ilusión" poder representar a España y ha explicado cómo se enteró de la noticia. "Hace unos días pensaba que iba a ir a una sesión de fotos y allí me lo dijeron (...) ¡mi cabeza explotó!", ha añadido. La pequeña de 9 años cogerá el revelo de Melani García, representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2019, quien no ha dudado en mandarle un cariño mensaje, y seguirá la estela de María Isabel (2004), Antonio José (2005) y Dani Fernández (2006).

Así es Soleá Fernández

En cuanto a su perfil, destacar que nació en Sevilla el 19 de junio de 2011, es hija de Farru, sobrina de Farruquito, nieta de la Farruca y bisnieta de Farruco; en definitiva, está claro que lleva el flamenco en las venas. Debutó como cantante en el año 2014 en La Maestranza de Sevilla, con el espectáculo familiar "Farruquito y familia" y también protagonizó el show "Navidad en familia" en el Teatro Quintero de Sevilla. Paralelamente, en 2016 protagonizó otro espectáculo navideño creado por su padre, en 2019 fue una de las invitadas especiales en el concierto de Ketama en el Cartuja Center de Sevilla. Además, esta ha estado también en "La zambombá flamenca" donde compartió escenario con Pitingo, Tomatito o Rosario Flores, entre muchos otros artistas. En cuanto a experiencia televisiva, la pudimos ver en el espacio 'Menuda Noche' de Canal Sur'.

Soleá, representante de España en Eurovisión 2020

Un Eurovisión Junior atípico

Este sin duda va ser un Festival de Eurovisión Junior atípico y marcado por completo por la pandemia del coronavirus Covid-19 que sigue azotando al planeta. En esta ocasión, los diferentes representantes actuarán desde sus países, para evitar que estos tengan que viajar hasta Polonia para competir, evitando así cualquier tipo de riesgo para ellos. De esta forma, habrá un plató central en dicha ciudad desde donde se dará paso a las actuaciones, los "interval-acts" y se anunciarán todas las votaciones, pero el total de actuaciones se realizarán individualmente en cada país.

Estas actuaciones serán grabadas previamente para evitar cualquier tipo de problema técnico pero la emisión del festival evidentemente será en directo. Cabe destacar además que todas las delegaciones se han comprometido a utilizar un equipo técnico y escenario similares, para garantizar así "la continuidad y la equidad en la competición". Finalmente, reseñar que los países que competirán con España son Armenia, Bielorrusia, Francia, Georgia, Alemania, Kazajistán, Malta, Polonia, Rusia, Serbia, Países Bajos y Ucrania.