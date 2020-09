Eurovisión Junior 2020: Soleá da los primeros detalles de la canción de España

Tras el éxito de Melani García en el Festival de Eurovisión Junior 2019 con "Marte", Televisión Española intentará repetir o incluso mejorar su buena posición con Soleá, hija del artista Farru, que ha sido elegida por la cadena pública para representar a España el próximo 29 de noviembre en la nueva edición del reconocido certamen musical europeo. La pequeña y a la vez polifacética artista ha concedido una entrevista a la web de la cadena pública en la que ha adelantado algunos detalles del tema con el que participará y ha explicado además cómo ha recibido todo su entorno la inesperada noticia.

Soleá, representante de España en Eurovisión Junior 2020

Respecto a la canción, Soleá explica en RTVE que "va a ser súper, súper divertida y nos lo vamos a pasar muy bien" y deja claro que "será en español" y que en toda la actuación "voy a cantar y bailar". La pequeña no descarta que sea algo similar al estilo de Rosalía aunque reconoce que esta "no es mi artista favorita". Respecto a la puesta en escena que acompañará a su tema, esta simplemente afirma que "me imagino en el escenario con muchas luces y formándola". Lo hará en Madrid y es que por precaución por el Covid-19 cada artista grabará su actuación en un plató propio. En cuanto a esta decisión, Soleá deja claro que la ilusión en la misma y tiene muy claro que "de todas formas lo voy a disfrutar. Esto es brutal para un niño o una niña. Es como un camino muy largo, pero de felicidad".

Esta también ha explicado cómo recibió la noticia de que iba a ser la representante española en Eurovisión Junior. "Mis padres me dijeron que iba a ir a una sesión de fotos y cuando fuimos a una casa (...) conocí a Pepe (representante) y me dijo: "¿Conoces Eurovisión Junior? Pues vas a ser la representante este año", explica esta, confesando que "me quedé alucinada. Mi cabeza hizo: ¡boom!". Una reacción que tuvieron también sus amigos y familiares, que en estos días tras conocerse la noticia no se han separado de su lado. "No han parado de escribirme y llamarme. Me han dicho que están muy orgullosos de mí, que me quieren y que están seguros de que lo voy a dar todo", ha afirmado la pequeña al respecto.

Su encuentro con Melani García

La pequeña Soleá además ha tenido la oportunidad de conocer a Melani García, representante de España en Eurovisión Junior el año anterior, un encuentro que tal y como confiesa la andaluza fue muy satisfactoria para ambas. "Soy muy fan de ella. A mi hermana pequeña, Pilar, también le gusta mucho y está todo el día escuchando a "Marte" (...) ella se ha quedado fascinada con el mensaje que me ha enviado Melani", explica la pequeña, quien además se confiesa fan de Niña Pastori, Christina Aguilera, Whitney Houston, Beyoncé y Bruno Mars, Alejandro Sanz y Aitana Ocaña, entre muchos otros artistas.