Cupido se equivocó al tirarles las flechas a los solteros Aquilina y Agustín en el último programa de 'First Dates'. Los jubilados acudieron al programa para darle una nueva oportunidad al amor, pero lo que encontraron el uno en el otro no les terminó de convencer. Tantas ganas tenía ella de finalizar su cita que acabó huyendo del restaurante.

Aquilina llegó al programa de Carlos Sobera para conocer a una persona igual de divertida que ella: "". No lo encontró en Agustín, que tampoco se sintió atraído por su cita: "", criticaba el soltero sobre el físico de Aquilina.

Las primeras impresiones no fueron buenas, y los solteros terminaron por deshacer su match durante su velada, que fue de mal en peor. Sobre todo cuando hablaron de las exigencias que pedía el soltero sobre el físico de su cita: "A mí me gusta la mujer rellena y fuerte. Es una obsesión". Unas palabras que las soltera cortó de inmediato: "Yo no quiero estar más gorda".

El colofón final a la desastrosa cita fue que el soltero pidió pagar la cita a medias, algo que no sentó bien a Aquilina, que en ese sentido se consideraba "más antigua". Tras el gesto, y cuando se encontraban en la salida para abandonar el restaurante, Aquilina salió huyendo de Agustín. "¡Que se te va la cita!", le decían las camareras Cristina y Marisa Zapata. "Ya volverá", respondió él.

La decisión final

Como era de esperar, los solteros decidieron abandonar el restaurante por separado. "En algunas cosas no hemos coincidido. Me has gustado a medias, porque ya te lo dije: a mí me gustan más rellenas. No acabas de rellenar lo que buscaba", insistía de nuevo el soltero, que respondía mirando de frente a cámara. "¿Y por eso no me miras ni un rato? ¿Tan fea soy?", le echaba en cara la soltera.

"No te ofendas, chica. Estoy esperando a ver si nos dicen que hay que hablar. Ya me sacas el carácter. Otro punto que no conocía...", le contestaba Agustín. Al ser preguntada si tendría una segunda cita, Aquilina fue más respetuosa al responder: "No me gustaría tener una cita contigo. No por nada, sino porque no eres mi prototipo tampoco. Que todo te vaya bien", le expresaba finalmente.