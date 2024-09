'First Dates Hotel' se queda sin espacio en Telecinco para emitir su última entrega

Por Alejandro Burrueco Marín |

'First Dates Hotel' llegó a Telecinco como la versión veraniega del famoso dating show de Cuatro 'First Dates'. Con ello, Mediaset España le estaba dando importancia al formato tras ocho años cosechando buenos datos en la cadena roja y, además, no se emitiría en el access prime time como su programa hermano, sino en pleno prime time. No obstante, el pasado martes 3 de septiembre la cadena decidió dejar sin emitir a última hora el último programa que quedaba y que ya habían anunciado.

En su lugar,. Aun así se quedaron lejos de Antena 3, que hizo un 13,7% con ' Hermanos ', pero. Sus bajas audiencias no justifican que se haya quedado sin final, ya que iba a acabar justo a tiempo para dejar su hueco a ' Gran Hermano ' el siguiente martes 10 de septiembre.

Hasta el domingo 1 de septiembre, Telecinco anunciaba el final de 'First Dates Hotel' como uno de los reclamos de su prime time para la primera semana oficial de la temporada televisiva. En esta promoción estaba acompañado de los estrenos de 'Entrevías' el lunes, 'El rival más débil' el miércoles, el regreso de 'Gran Hermano' con su decimonovena edición el jueves, la décima temporada de 'Got Talent España' el sábado y el primer debate de 'Gran Hermano' el domingo.

'Una vida perfecta' también desaparece de la parrilla

Sin embargo, 'First Dates Hotel' no será el único que se quede a medio acabar en Telecinco por una retirada abrupta. Esta misma semana ha desaparecido de la parrilla la serie turca 'Una vida perfecta' con el objetivo de ceder su espacio a Luján Argüelles con el regreso de 'El rival más débil'. El movimiento ha llevado a la ficción a las noches de Divinity desde el lunes 2 de septiembre.