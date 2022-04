Los rifirrafes entre Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás están a la orden del día, pero parece ser que ha llegado la gota que colmó el vaso. Durante el transcurso de 'Ya son las ocho' del lunes 4 de abril, la presentadora estalló contra el colaborador por cortarla para arruinar una sorpresa.

Sonsoles Ónega en 'Ya son las ocho'

La tensión se convirtió en la gran protagonista del programa. Ónega comenzó echándole la bronca a Antonio Rossi por haberse adelantado a un contenido que iba a tratar más adelante, pero, sin duda, la peor parte se la llevó Nicolás cuando esta dio paso al tema del vestuario de los invitados de la boda de Álvaro Falcó con Isabelle Junot.

Cuando la periodista procedió a contar que el diseñador José Perea iba a confeccionar el vestido perfecto para una boda, el colaborador la interrumpió: "Lo que nos va a contar hoy Perea es el vestido de Lady Gaga, que lo va a hacer hoy en vivo y en directo". De este modo, reventó la sorpresa que tenían preparada.

El culmen de la tensión

"¡Que no! ¡Ay, Miguel Ángel, de verdad! ¡No me lo puedo creer!", reaccionó molesta la presentadora. El colaborador se dio cuenta de que había metido la pata y pidió perdón, pero aun así, Ónega volvió a tomar la palabra. "Hoy los que digan que me llevo mal con Miguel Ángel Nicolás tienen razón", sentenció. A pesar de que este intentó solucionarlo, se sumó otro encontronazo más a la larga lista.