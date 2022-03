Rocío Flores ha comenzado a colaborar en el programa 'Ya son las ocho' de Telecinco. Acostumbrada más a sus intervenciones matutinas en 'El programa de Ana Rosa', la hija de Antonio David Flores se incorpora como parte del equipo. En su primer día, Flores fue preguntada por muchos temas como su relación con Ana María Aldón, así como el estreno de Marta Riesco en la industria musical de manera profesional con el lanzamiento de "No tengas miedo".

Rocío Flores colaborando en 'El programa de Ana Rosa'

La nieta de Rocío Jurado fue invitada por Miguel Ángel Nicolás a escuchar la nueva versión del tema de la novia de su padre, que no ha salido a la luz todavía, lo que hacía que todos los colaboradores estuvieran atentos a qué le parecía. Una vez que terminó, Sonsoles Ónega le preguntó cuál era su opinión, a lo que Flores contestó: "Muy bien. Siendo honesta, está muy bien la canción. Me gusta mucho la letra".

"¿Afina bien?", le preguntó Nicolás, provocando una respuesta corta en la nueva incorporación. "Sí, la verdad es que canta bien", decía mientras parecía no estar muy entusiasmada. No obstante, quiso desearle buenas palabras a la pareja de su padre: "Soy una persona que no tengo miedo a nada. Que aproveche la oportunidad, que le vaya superbien y que tenga mucho éxito", concluía mordiéndose el labio, sin estar muy convencida.

Primer desliz en su estreno

Rocío Flores reconocío en el programa la labor que está haciendo Dulceida de crear unos premios en los que se reconozca el trabajo y esfuerzo que llevan a cabo los influencers. Flores contó la experiencia con su equipo: "vengo de hacerme una sesión, llevo despierta desde las 5 de la mañana y todavía no me he sentado". Esto provocó la risa de todos los presentes en el programa, recordando el momento en el que Riesco dijo que quería seguir levantándose a esa hora y no ser un personaje público cuando confesó su relación con Antonio David Flores. Por su parte, Flores se llevó las manos a la boca, ya que no había sido consciente de lo que había dicho.