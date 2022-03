'Ya son las ocho' contó la tarde del lunes 21 de marzo con la presencia de Marta Riesco. Aprovechando el Festival de Málaga, los reporteros del programa le preguntaron sobre su compañera a la mismísima Karina, momento en el que la veterana artista le dio unos consejos a la madrileña quien, al abordar su actual popularidad, terminó comparándose con lo que vivió Rosa López tras ganar 'Operación Triunfo', a raíz de su entrevista en 'Lo de Évole', emitida la noche anterior.

Sonsoles Ónega charla con Marta Riesco en 'Ya son las ocho'

Aunque al mencionar a Riesco, Karina preguntó "¿esta quién es?", la artista no dudó en desearle "mucha suerte" a la intérprete de "No tengas miedo". "Los discos se venden muy poco. Mi consejo es que lo ponga en las plataformas", declaró la veterana cantante, a lo que sumó el hecho de que "siempre hay que cuidarse", sobre las cuerdas vocales. Ante las palabras de Karina, Riesco quiso trasladar un mensaje que habría recibido el sábado 19 de marzo, "de una persona muy importante del mundo de la música": "la canción, en veinticuatro horas, ha superado a Manuel Carrasco en descargas de iTunes, la canción más enlazada de Instagram y, en Spotify, el 25 de las cien más escuchadas".

"Ojo, ojo. ¡Cuidado! Lo siento por Manuel Carrasco", añadía la colaboradora, para después manifestar su amor por Karina. "Ella a mí no me conoce, es normal. A veces no me conozco ni yo misma, pero la primera canción que yo canté en un karaoke fue de Karina", declaró Riesco, deseando poder vivir un encuentro con la veterana artista. Asimismo, la periodista desveló que el miércoles 23 de marzo, grabarían una nueva versión de "No tengas miedo", en un estudio profesional, algo que no había tenido ocasión de hacer en el pasado. "Va a sorprender", prometió Riesco, quien manifestó entonces su deseo de hacer un dueto con Karina "en algún momento". La colaboradora llegó incluso a bromear con cantar junto a la artista su popular tema "Las flechas del amor", el cual "me pega muchísimo", a raíz de su relación con Antonio David Flores.

Marta Riesco, la que solo quiere ser conocida por su trabajo de periodista, pidiendo un dueto con Karina????????



Me encanta el apunte de Lorena Vázquez: "recuerda que si subes mucho, la caída...". No te conocía, @lorena_vazquez, pero sigue así que lo estás haciendo genial???????????????????????? pic.twitter.com/HjXEb6iCd7 — Señor del antifaz?????????????? (@MenervaPiquero) March 21, 2022

"Si subes mucho, la caída..."

"Lo mismo mañana recibo la llamada de la cúpula por segunda vez. Estoy en racha, ¿eh?", advertía la madrileña, radiante. "Pero recuerda que, si subes mucho, luego la caída...", dejó caer entonces su compañera Lorena Vázquez, ante lo que Riesco confesó que "me lo recuerdan cada día", mientras que Miguel Ángel Nicolás apuntó que "mira Rosa López. Aprende muy bien la lección de ella". "Me la vi entera, porque sabía que es algo que me puede ocurrir", reconoció Riesco, seria, en referencia a la entrevista de López en 'Lo de Évole', donde habló del lado negativo de su carrera musical tras ganar la primera y arrolladora edición de 'Operación Triunfo'. "Vamos a ver: hay que disfrutar de cada momento, pero con los pies en el suelo", le aconsejó por su parte Sonsoles Ónega. "Llevas toda la razón y cada día me lo recordáis", respondía la madrileña.