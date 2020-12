La sorprendente confesión de Félix Gómez: "Julia Roberts es una de mis mejores amigas"

El actor Félix Gómez, que ha participado en series como '14 de abril. La República', 'Ella es tu padre' o 'La caza', ha concedido una entrevista a la revista Dear Magazine en la que se ha sincerado por completo. Sus comienzos en la interpretación, su opinión sobre la separación entre artista y obra o su anécdota con una de las actrices más reconocidas del mundo copan una entrevista que aparece acompañada de una sugerente sesión de fotos.

El sugerente posado de Félix Gómez para Dear MagazineJoan Crisol / Dear Magazine

El sevillano confesó que, para él, "el teatro y el escenario fueron volver a nacer". "Si no, hubiera sido abogado, pero hubiera seguido en el teatro amateur de alguna manera", cuenta en una divertida entrevista en la que además reveló que había realizado un casting para una película del director Woody Allen. "Estuve muy cerca, y si me hubiera cogido, lo hubiera hecho", afirmó de manera rotunda.

El intérprete de 'Alta mar' también tuvo tiempo para contar una de sus anécdotas favoritas: "Julia Roberts es una de mis mejores amigas". El finalista de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity' explicó que coincidió con la actriz de "Pretty Woman" durante el rodaje de la película "Ibiza". Allí, ambos desayunarían juntos en varias ocasiones e incluso tendrían una "conversación muy bonita". "Ella había visto material mío. Que Julia Roberts te esté dando la enhorabuena cuando yo llevaba enamorado de ella desde "Notting Hill"...", comentaba. "Ahora tengo esa broma", añade.

Separar lo artístico de lo personal

A raíz de su casting con Woody Allen, Gómez habló sobre el debate existente sobre si debería separarse o no al artista de su obra. "Juzgar lo artístico con lo personal no tiene sentido, si no, tendríamos que quemar el Guernica, porque Pablo Picasso no era una gran persona y parece ser que mucho de los grandes pintores tampoco lo eran", sentenciaba. "Hay muchos directores españoles que si supierais sus caracteres... O compañeras o compañeros que no son tan buenas personas como vosotros pensáis. Pero eso no necesitáis saberlo. Yo no necesito juzgar a la gente", finalizaba el intérprete.