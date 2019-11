Félix Gómez posa para Men's Health como cocinero crossfitero: "De niño y adolescente era gordito"

Pase lo que pase el próximo 27 de noviembre en la gran final de 'MasterChef Celebrity 4', Félix Gómez ha conquistado a los espectadores por su simpatía, compañerismo y, por supuesto, su buen hacer entre los fogones. ¿Será proclamado ganador ante Tamara Falcó, Vicky Martín Berrocal y Boris Izaguirre?

La final del talent culinario de La 1 coincide con la publicación del nuevo número de la revista Men's Health, cuya portada ocupa el actor sevillano. "Soy bastante espartano. Me gusta madrugar para ponerme a trabajar y sobre las 12:30, antes de comer, me voy a entrenar", apunta en la entrevista a Men's Health acerca de su rutina de trabajo.

Constante y metódico, reconoce que el CrossFit es su pasión, aunque el deporte en general es todo lo que necesita para sentirse bien. "Me llena de energía, me libera la mente. El deporte me ha salvado la cabeza cuando he tenido tensiones en el trabajo", asegura el protagonista de 'Alta mar' en Netflix.

"A los 20 años empecé la dieta"

Gómez también ha recordado su infancia. "De niño y de adolescente era gordito y desde los 20 años empecé a estar a dieta y cocinaba". Ahora, explica, no siente que esté a dieta. Sin embargo, reconoce que mantiene una dieta saludable que complementa sus intensas sesiones de deporte.