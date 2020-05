El sorprendente desnudo integral de Maxi Iglesias en una ardiente sesión de fotos para Rísbel Magazine

Con tan solo 17 años, le conocimos como el adolescente guaperas del colegio Zurbarán en 'Física o química'. Ahora, cerca de los 30, Maxi Iglesias es un actor con una carrera consolidada gracias a papeles en series como 'Los protegidos', 'Velvet', 'La embajada' o 'Ingobernable', entre otras. Su última gran oportunidad le ha llegado con 'Valeria', la serie de Netflix basada en las novelas de Elísabet Benavent donde da vida al galán Víctor.

Maxi Iglesias posa totalmente desnudo para Rísbel MagazineValerio Rioja / Rísbel Magazine

En este dulce momento de su carrera, el madrileño ha querido desnudarse por dentro y, especialmente, por fuera en el número 14 de la revista Rísbel Magazine. Una cuidada entrevista que viene acompañada de una ardiente y sensual sesión de fotos de Valerio Rioja en la que Iglesias no tiene miedo a mostrarse totalmente desnudo, luciendo su escultural cuerpo.

El intérprete confiesa sus miedos y los obstáculos que se ha visto obligado a superar para que le tomen en serio con su envidiable físico: “Cuando un chaval de 17 años ha tenido la oportunidad de trabajar en televisión, en una serie de éxito como 'FoQ', y encima con un físico privilegiado, lo habitual era que me encasillasen en el grupo 'este-chico-es-tonto'”. Un fenómeno cuyo “barómetro era que las revistas de la época” cada vez le demandaban más a él y menos a sus compañeros de reparto. “Me sentí muy mal, porque me había convertido en un reclamo comercial”, afirma.

Maxi Iglesias luce paquete en la portada de Rísbel MagazineValerio Rioja / Rísbel Magazine

Aunque desde joven ha mostrado su cuerpo desnudo en películas como “Mentiras y gordas” o “After”, asegura que le ha pasado factura en su carrera. “Hay que luchar constantemente contra ese hándicap de tener que demostrar que soy más que aquel adolescente guaperas que interpreté con 17 años”, explica. Pero cada vez le da menos importancia a su físico: “¡Sólo tenemos que abrir Instagram para ver la cantidad de chicos guapos que hay en el mundo!”. Por este motivo, asegura que quiere hacer la secuela de 'Física o química' pero con un Cabano “muy alejado de la imagen de entonces”, ya que le “está costando mucho” separarse de él.

'Valeria', su último proyecto

El intérprete explica su incorporación in extremis a 'Valeria' como sustituto de Benjamín Alfonso, que ya había grabado sus secuencias: “Me dijeron que estaba en el proyecto un viernes. Solo tuve dos días de ensayos y el lunes de la semana siguiente empecé a rodar. Cuando supe del proyecto me interés por el papel protagonista, pero le dijeron a mi representante que querían a alguien de fuera”. “El otro actor ya había comenzado el rodaje con mi personaje, y en mitad de la grabación cambiaron de idea y decidieron que fuera español”, añade. Ahora, tiene todas sus esperanzas puestas en 'Desaparecidos', la ficción de Mediaset España que Amazon Prime Video estrenará próximamente.