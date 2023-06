AMC |

'The Walking Dead' ha vivido una de sus noches más grandes en mucho tiempo. Con la ficción matriz ya terminada y enterrada, la franquicia ha seguido caminando apoyada en sus spin-offs, que bailan entre los que están a punto de acabar y los que apenas están arrancando. En primer lugar está 'Fear The Walking Dead', que el 18 de junio alcanzó su midseason finale, y junto a ella se ha podido disfrutar el inicio de 'The Walking Dead: Dead City', la esperada escisión encabezada por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan.

Además de esos dos platos fuertes, AMC brindó un intrigante y tranquilo adelanto de 'Daryl Dixon', el spin-off liderado por Norman Reedus. En apenas veinte segundos se muestra al implacable superviviente a la deriva, tendido sobre un bote boca abajo mientras atraviesa una inmensa masa de agua. De esta manera, se introduce el viaje del personaje, que pasará de atravesar los Estados Unidos a verse totalmente desorientado en Francia. ¿Cómo ha llegado ahí? No lo sabe ni él, así que tendrá que hacer todo lo posible por averiguarlo mientras se topa con otra realidad en el viejo continente.

El estreno de 'Daryl Dixon' se producirá este mismo año, ya que está previsto que aterrice en AMC en algún momento del próximo otoño. En España, se verá a través de AMC+.