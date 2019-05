Steisy estalla contra Oriana Marzoli: "Me pegaste dos empujones, no te denuncié y te sigues metiendo conmigo"

El mundo de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha dado como resultado una serie de famosos que tras pasar por el programa de citas han llegado a concursar en realities como 'Supervivientes' e incluso a tener un canal propio en la plataforma de vídeos de Telecinco. Steisy y Oriana Marzoli son el ejemplo más claro de ello y a pesar de compartir todas estas experiencias, parece que las jóvenes no tienen una muy buena relación.

Oriana Marzoli y Steisy

En el canal de Oriana Marzoli, la venezolana le ha dedicado unas palabras a Steisy, calificándola de "chacha inmunda, chacha número uno" al responder a la pregunta sobre quién fue la tronista más choni de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Tras esta respuesta, Steisy no se ha quedado callada y ha respondido en sus redes sociales, escribiendo un mensaje en el que indicaba a Oriana de "pulgarcita, orina o cagada de paloma".

Ya está bien!!! Llevo aguantando mucho hasta que me subieras la mano detrás de cámara, ya está bien, mala persona, bicha pic.twitter.com/ZZ8DPMiH9A — Steisy (@patricia_steisy) 20 de mayo de 2019

"Me llama en su video chacha. Disculpa, chacha es una señorita de la limpieza y a mucha honra, pedazo de clasista de mierda. Que vas de diva y vas mendigando a los tíos para que te paguen cenas", añadía Patricia Steisy, adjuntando su respuesta confesando también que tuvo que "aguantar hasta que me subieras la mano detrás de cámara". "La que es una diva no le hace falta decirlo ni convencer a la gente. Igual que un Ferrari no hace falta que corra para que todo el mundo sepa los caballos que tiene. Una diva tiene aguante, tú no has aguantado ni dos días en un reality porque básicamente no sirves para nada", decía Steisy, refiriéndose a su paso por 'GH VIP 6'.

¿No hubo denuncia?

"Amigas tienes dos contadas, no puedes estar más de 10 minutos sola, cosa que me contaste porque no puedes estar con tus pensamientos porque no te quieres ni a ti misma", confesaba también Patricia Steisy. "Me pegasteis dos empujones y no te denuncié y aun así te sigues metiendo conmigo. Eres una infeliz y se te nota solo por el asco con el que hablas a todo el mundo", confesaba la extronista. "Eres vomitiva", concluía su mensaje Steisy.