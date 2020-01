Steve Martin y Martin Short protagonizarán una comedia del creador de 'This is Us'

Después de pasar el último año de gira con el show "An Evening You Will Forget for the Rest of Tour Life", los legendarios Steve Martin y Martin Short protagonizarán una comedia producida por el creador de 'This Is Us', Dan Fogelman. La ficción, aún sin título, fue anunciada durante la presentación de Hulu en el tour de prensa de invierno de la TCA.

Steve Martin y Martin Short

Según la plataforma de streaming propiedad de Disney, la comedia girará en torno a tres extraños que comparten una obsesión por los 'true crime' o casos de crímenes reales que, de repente, se ven envueltos en uno. Se desconoce quién será el "tercer extraño" protagonista, pero algunos medios apuestan por una reunión de los "Three Amigos" con el fichaje de Chevy Chase.

Martin creó la ficción junto a John Hoffman ('Grace & Frankie'), y ellos mismos se encargarán de escribir su guión.

Segundas temporadas confirmadas

El anuncio formó parte del alud de noticias anunciadas por Hulu en el evento de Pasadena, en el que también confirmó la renovación de dos de sus últimos estrenos, la comedia 'Dollface', protagonizada por Kat Dennings ('2 Broke Girls'), y el drama "Wu-Tang: An American Saga", su serie original más maratoneada de 2019.

"El éxito de Hulu en contenido original está impulsado por una programación con talento de nivel mundial, afirma Craig Erwich, vicepresidente senior de originales de Hulu. "Desde el proyecto con Steve Martin, hasta las segundas temporadas de 'Ramy' y 'Dollface' y series como 'Little Fires Everywhere', nuestro impulso por el contenido original es más fuerte que nunca."