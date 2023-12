'Stranger Things' pone fecha al inicio del rodaje de la quinta temporada

Por Alejandro Rodera |

'Stranger Things' se ha vuelto a topar obstáculos insalvables para acometer su rodaje. Si la cuarta temporada tuvo que aplazar su rodaje por la pandemia, la quinta ha tenido que hacerlo por las huelgas de guionistas y actores. En primer instancia, la ficción original de Netflix iba a empezar a filmar su tanda final en verano, pero sendos parones fueron retrasando el inicio de una producción que, finalmente, tiene una fecha fijada en el horizonte.

Maya Hawke, Joe Keery y Natalia Dyer en 'Stranger Things'

Como adelanta Deadline,. En estos momentos, la fecha más probable para ese pistoletazo de salida es el lunes 8 de enero, aunque también se está barajando el viernes 5 de enero. De hecho,, donde están inmersos en la preparación pertinente de cara al comienzo del rodaje.

Con estos plazos, lo más probable es que 'Stranger Things' no regrese a Netflix hasta la segunda mitad de 2025, aunque por ahora no se ha desvelado una ventana de lanzamiento. Lo que sí está confirmado es que esta entrega pondrá la guinda a uno de los mayores pasteles de la plataforma, ya que concluirá esta historia de Eleven y el resto de personajes de Hawkins. No obstante, el universo no se detendrá en ese instante, ya que Netflix ya tiene en marcha un spin-off animado y en Londres ya se ha estrenado "The First Shadow", la precuela teatral que pretende asentarse en el West End.

Sin tiempo que perder

'Stranger Things' es una de las series que se han dado prisa por encauzar sus planes de producción para no demorar en exceso sus retornos. Otra ficción de Netflix que volverá a gritar "acción" en 2024 será 'Miércoles', que en su caso comenzará a grabar la segunda temporada en abril en Irlanda. Por su parte, HBO también pisará el acelerador con dos de sus producciones originales más aclamadas, 'The Last of Us' y 'The White Lotus', que rodarán sus nuevas entregas a partir de febrero con vistas a estrenarlas en algún momento de 2025.