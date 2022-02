Así suena la canción con la que Marta Riesco quiso representar a España en Eurovisión 2010

Marta Riesco se ha convertido en todo un fenómeno a raíz de salir a la luz la relación sentimental que mantuvo con Antonio David Flores. Sin embargo, la reportera de 'El programa de Ana Rosa' tiene a sus espaldas una trayectoria televisiva que reúne el certamen de Miss España, 'Aquí hay tomate', '¡Allá tú!' e, incluso, una preselección para representar a España en el Festival de Eurovisión 2010.

Marta Riesco junto al resto de componentes de I-Legal para la preselección de Eurovisión 2010

No obstante, I-Legal, la formación de Marta Riesco y otras cuatro mujeres, no consiguió pasar el primer corte y llegar a las galas en las que finalmente fue seleccionado Daniel Diges con su "Algo pequeñito". El grupo no recibió ni 2000 votos en la web donde estaban todos los temas ubicados para que el público eligiera a sus favoritos y, pese a que su tema estuvo disponible en Internet, con el paso del tiempo se hizo imposible localizarlo. Pero Bluper ha desvelado la canción al completo.

Con un efecto de apertura y un intento de mostrar un pop oscuro y sintético, Marta Riesco hace un llamamiento a no tener miedo, y es que la letra de la canción habla de cómo quiere conquistar a un hombre. "Yo seré solo para ti, te daré lo mejor de mí", señala en el estribillo. "Te gusto, lo noto, tu cuerpo no miente. No pongas barreras, pues claro que sientes", entona la periodista para pedir al protagonista de su tema que no tenga miedo a jugar.

La desaparición de la canción

La candidata a representar a España en Eurovisión recibió multitud de críticas y mofas una vez se publicó la canción. Esto acabó provocando que tanto ella como el resto de integrantes de I-Legal tuvieran que cerrar sus perfiles y bloquear la canción en YouTube, dado que los ataques no iban solo en dirección al tema, sino también al físico de la reportera de Telecinco.