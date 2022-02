La tarde del lunes 7 de febrero, el equipo de 'El programa de Ana Rosa' abordó la supuesta ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores, momento en el que Alessandro Lecquio cuestionó la reciente baja laboral de la reportera ante la presión mediática. Palabras con cierto tono despectivo a las que la aludida no tardó en responder a través de un mensaje en sus stories de Instagram.

La respuesta de Marta Riesco a Alessandro Lequio en su cuenta de Instagram

En medio de un debate sobre los últimos acontecimientos en torno a Flores, Lequio intervino para plantear si "cuando dices que es todo muy disparate, también lo es la baja, ¿no?". "La baja la firma un médico", le recordó entonces Joaquín Prat. "¿Qué pasa, que como la firma un médico, no se puede opinar?", insistió el colaborador, quien reconoció sin rodeos que "me parece un disparate". Sus compañeros defendieron a Riesco al señalar la presión mediática que habría soportado tras salir a la luz su relación con Flores, ante lo que Lequio argumentó que "una persona que lleva años en este mundo, sabe perfectamente que, cuando te metes en un berenjenal de este tipo, algo te va a salpicar".

"Dejémonos ya de horteradas", lanzaba el colaborador, con tono despectivo, a lo que sumó el comentario de "acoso mediático, no me toques las narices". Dichas palabras habrían llegado a oídos de la afectada, quien colgó un story al poco tiempo en el que respondía a las palabras de quien era un compañero de trabajo. "En estos tiempos donde estamos tan solidarizados con los temas de la salud mental, que un compañero mío al que jamás le hecho nada (precisamente, al revés), se dedique a cuestionar mi baja laboral de nueve días, dada por un médico y certificada por un hospital público y sin que haya trascendido qué pone exactamente en el parte, es la cosa más baja, lamentable y vergonzosa que he visto en mi vida", escribía Riesco, en su cuenta de Instagram.

"Un poco de empatía"

La reportera acusó a Lequio de llevar "días descalificándome sin parar con comentarios machistas y vejatorios hacia mi persona", algo que habría llegado al límite ese día. "Lo de hoy ya es pasar varios niveles y no solo hacerme daño a mí y a mi familia, sino a todos aquellos que, como yo, han necesitado o necesitan ayuda", añadía Riesco, tras lo cual pedía al colaborador "un poco de empatía". "De lo que me ha ocurrido a mí, nadie estamos exentos, ni siquiera usted", lanzó la periodista, que concluyó sus palabras con un importante mensaje dirigido a sus seguidores. "Sobre todo, escribo esto para que gente como él no os avergüence a aquellos que tenéis problemas. Pedid ayuda y contadlo, podéis ayudar también a mucha gente", concluyó Riesco.