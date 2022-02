El motivo de la baja laboral de Marta Riesco: "Un problema de salud mental grave"

Todo empezó con una portada que aseguraba que el motivo de la ruptura de Olga Moreno y Antonio David Flores era Marta Riesco, una reportera de 'El programa de Ana Rosa'. Desde entonces, el nombre de la joven ha resonado por todos los platós de Mediaset e incluso ella misma confirmaba los rumores, afirmando que estaba enamorada. No obstante, parece que el amor no ha durado mucho más desde que su idilio se hizo público, a pesar que en otra portada se ha informado de que llevaban ya dos años viéndose.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa'

Todas estas idas y venidas, rumores y portadas parecen haber hecho mella en Marta Riesco, a quien se la ha visto visitando una clínica en Madrid especializada en salud mental. A raíz de esas fotografías, Sergi Ferré, reportero de 'Sálvame', contactó con ella para saber cómo se encontraba. "Encontré a Marta muy baja de moral", empezaba diciendo el periodista.

"Me autorizó a decir que le habían dado una baja laboral por un problema de salud mental grave y me autorizó a poderlo decir, quizás para frenar un poco la presión que estaba recibiendo. La he vuelto a llamar, pero no me ha contestado. Estamos pendientes de ella", añadía Ferré durante una conexión en directo con el plató de 'Sálvame'.

Su alta

"Está previsto que mañana pudiera recibir el alta y pueda reincorporarse a trabajar, dependerá de su recuperación", explicaba también el reportero, creando un debate en el formato producido por La Fábrica de la Tele, donde algunos de los colaboradores, como Víctor Sandoval, indican que las bajas laborales relacionadas con la salud mental no suelen ser de tan pocos días.