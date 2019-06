'Supervivientes 2019' deja en el aire el abandono de Colate tras su rotura de clavícula

'Supervivientes 2019' podría sufrir una nueva baja médica en las próximas horas. Y es que Colate sufrió el pasado jueves un grave incidente en uno de los juegos. Durante el desarrollo natural de la gala, los concursantes jugaban una prueba de recompensa cuando una gran rueda de enormes dimensiones cayó sobre el concursante. El reality detuvo el juego de inmediato y Colate fue trasladado de urgencia, en helicóptero, al hospital más cercano.

La rueda que cayó sobre Colate el pasado jueves

Durante la gala, la organización del programa comunicó a la audiencia que el exmarido de Paulina Rubio había sufrido una lesión en las costillas, pero este fin de semana Telecinco concretó el estado de salud de Colate: tenía una rotura de clavícula. Este domingo, Lara Álvarez ha leído en directo el parte médico que confirma la situación real del concursante.

A pesar de las primeras sospechas, los médicos descartaron pronto la rotura de las costillas y el diagnóstico no es otro que una fractura no complicada de la clavícula derecha que no afecta a los pulmones ni a ningún tipo de órgano. A pesar de esta fractura, no existe otro tipo de lesión, aunque la permanencia de Colate en el concurso queda, por ahora, en el aire. Su continuidad se decidirá en los próximos días y será comunicada a la audiencia.

Las consecuencias que tendría su abandono

El concursante se caería, así, de la lista de nominados de esta semana que comparte junto a Fabio y a Dakota. Tan solo estos dos concursantes se jugarían entonces su permanencia en el programa, que se resolverá el próximo jueves en una nueva gala en directo.

Se trataría, además, del segundo abandono por razones médicas en lo que va de semana. Violeta Mangriñán se despidió del programa el pasado martes por un problema con su vesícula. Este fin de semana, la joven ha sido sometida a una intervención en España. El abandono de la joven supuso que el pasado jueves el programa cancelara la séptima expulsión y repescara a uno de sus piratas olvidados.